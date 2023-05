Podpatků se bojím nejvíc, ale chtěla jsem si udělat radost, říká Adamczyková o účasti ve StarDance

Dvojnásobná mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Adamczyková možná přijde o začátek příští sezony Světového poháru. Důvodem je účast v taneční soutěži StarDance, kvůli které přijde o velkou část přípravy na zimu. Česká reprezentantka Radiožurnálu Sport prozradila, jak dostávají její kotníky zabrat v podpatcích, a také nastínila, jak probíhala komunikace s trenérem ohledně účasti v taneční show. Praha 16:34 14. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tanec obecně není pro Evu Adamczykovou novou zkušeností, protože se mu v dětství věnovala právě před snowboardcrossem | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

„Předpokládám, že mi uteče tak půl sezony. V prosinci máme většinou dva závody, ale na začátku ledna tam tolik těch závodů není. Tak doufám, že bych do sezony mohla nastoupit v druhé půlce ledna. Únor, březen je závodů nejvíc,“ povídá olympijská vítězka Eva Adamczyková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, proč Eva Adamczyková vstoupí do následující sezony až později

V příští sezoně není žádný globální vrchol, a tak si může podobný zásah do závodů dovolit víc než v jiných letech. Přesto je také možné, že na začátku prosince už bude mít možnost stát na svahu s nejlepšími snowboardcrossařkami.

„Záleží, kdy vypadnu. Znamená to, že člověk musí mít víc plánů. Mám v hlavě to, že hned, jak ze soutěže vypadnu, tak můžu za dva dny jet rovnou na soustředění,“ směje se Adamczyková.

Pokud by se ale největší česká hvězda uplynulé zimy protancovala až do finále, tak by v úvahu přicházela varianta pozdějšího vstupu do sezony, tedy zhruba na konci ledna.

„Bylo super, že jsem v této sezoně mohla zvládnout mistrovství světa, a tím, že jsem vyhrála, tak jsem si řekla, že si můžu udělat nějakou radost. Ježdění mě samozřejmě baví, ale tancování bude zase něco nového,“ říká před premiérou ve StarDance.

Královnou bílé stopy je Adamczyková. Třicetiletá snowboardcrossařka vyhrála anketu počtvrté Číst článek

Tanec obecně není pro Evu Adamczykovou novou zkušeností, protože se mu v dětství věnovala právě před snowboardcrossem. Jisté je, že dvojnásobná mistryně světa přijde o podzimní přípravné kempy na sněhu a i to samotné je zásah do sezony, ale nějaké rozepře mezi ní a trenérem Markem Jelínkem kvůli tomu neměli.

„S Jelenem jsem to konzultovala, ale myslím si, že i on vytušil, že už jsme oba v určité fázi. Řekl mi svůj názor, že se mu to moc nelíbí, a já to řekla spíš už jako hotovou věc. Oni mi to nabídli a já do toho chtěla jít.“

Rozhodnutí padlo i přesto, že po zlomenině obou kotníků z prosince 2021 ji teď čekají výkony, při kterých právě kotníky dostanou dost zabrat.

„Teď po celé sezoně mám podpatky a není to žádná hitparáda. Necítím se na tom dobře, ale samozřejmě budu chodit dva měsíce na podpatcích a na trénincích. Všichni mi říkají, že v tom vaří a dělají všechno doma, aby si zvykli. Podpatků se bojím asi nejvíc,“ doplňuje Adamczyková.

Zatleskejte čtyřnásobné Královně bílé stopy! Eva Adamczyková znovu ovládla prestižní anketu Svazu lyžařů ČR.



Celkové pořadí:

1. Eva Adamczyková

2. Michal Novák

3. Martina Dubovská



Gratulujeme! #olympijskytym #bohyne @czeskisnowboard / @bosa_fotograf @OlympCSMV pic.twitter.com/iUzuVZFBJe — Český olympijský tým (@olympijskytym) May 13, 2023