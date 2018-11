Obrovská rampa, vítr a teplo. Světový pohár snowboardistů začíná v italské Modeně

„Bylo to super. Jsem fakt ráda, že holčičí snowboarding se ukázal v dobrém světle a bez větru. Byla to obrovská show. Všichni jezdí dobře, takže to je super, krásně se na to dívá,“ říkala na Radiožurnálu těsně po únorovém závodě v Pchjongčchangu - tehdy 19. Šárka Pančochová.

S výsledkem spokojená nebyla, ale olympijská premiéra Big Airu se s ohledem na dechberoucí triky snowboardistů povedla.

Disciplína, při které sportovci předvádí v každém kole jediný skok s co nejvíce rotacemi kolem různých os, ale potřebuje stabilní počasí, podobně jako skoky na lyžích. To se ale na úvod Světového poháru v Modeně čekat nedá.

„V tom městě je to vždycky specifické. Kvůli dešti a větru byly druhý i třetí trénink zrušeny,“ mrzí narušený program Světového poháru v Modeně trenér českých Freestyle snowboardistů Martin Černík.

A pršet má i během soboty, kdy jsou na programu kvalifikace i finálové souboje žen i mužů. Navíc organizátorům úpravu můstku komplikují teploty kolem 15 stupňů a specifické městské prostředí.

„Je problém s nájezdovou rampou, která se nedá moc udržovat, takže tam jsou hodně boule. Zvlášť, když se mění počasí. Je důležité si na rampu zvyknout, naskákat si to a najít si rychlost,“ upozorňuje Martin Černík, že čím je tepleji, tím jedou závodníci pomaleji.

Kdyby se někomu snowboard zařízl do měkkého umělého sněhu, mohl by navíc odletět na lešení, ze kterého je můstek postavený, pak by vznikaly hodně nebezpečné situace.

Petr Horák z dopolední kvalifikace mužů nepostoupil, odpoledne čeká boj o finále Šárku Pančochovou a Kateřinu Vojáčkovou.