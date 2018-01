Páté vítězství z pěti závodů. Ledecká ovládla paralelní obří slalom i v Bansku

Do posledního závodu paralelního obřího slalomu ve slovinské Rogle nenastoupila, po návratu do kolotoče Světového poháru Ester Ledecká dál vládne. V bulharském Bansku vyhrála pátý závod z pěti, do kterých v disciplíně nastoupila.

22letá sněžná obojživelnice vládla už v kvalifikaci, kolem poledne pak bez zaváhání zvládla všechny čtyři vyřazovací jízdy, zatímco její soupeřky souboje nedokončily.

V osmifinále si ještě Ledecká vybrala modrou dráhu a vyřadila Švýcarsku Stefanii Müllerovou. Pak už si suverénka seriálu vybírala rychlejší červenou. Ve čtvrtfinále si poradila s další Švýcarkou Ladinu Jennyovou, v semifinále pak nedokončila jízdu Němka Ramona Hofmeisterová, přestože vedla.

Ostré bylo až finále a souboj se Selinou Jörgovou. Napínavou jízdu vyhrála Ester Ledecká o 62 setin sekundy a zvítězila i při pátém startu. Další paralelní obří slalom ji v Bansku čeká zítra.

