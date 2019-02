Návrat na snowboard je výzva, říká Ledecká. V Asii si vyzkouší minulou i budoucí olympijskou trať

Ester Ledecká se hned po lyžařském šampionátu přesunula do Asie na olympijské snowboardové tratě. Nejdřív na tu minulou v Jižní Koreji a příští týden pojede tu budoucí v Číně.

„Mám to hezky seřazené za sebou. Těším se na snowboard, hodně dlouhou dobu jsem na něm nestála, je to výzva, za jak dlouho se mi povede dostat se do své pohody,“ řekla Radiožurnálu.

Za pár dní to bude přesně rok, co získala v Koreji své dvě olympijské zlaté medaile, ale nostalgii nečeká.

„Nějak to neprožívám. Mám radost, že jsem tam byla, je to krásný kopec a dobrý sníh. Uvidíme, jestli nám vyjde počasí. Myslím, že by to mohlo být moc hezké,“ těší se dvojnásobná olympijská vítězka na asijské závody.

Ester Ledecká zatím jela tuto zimu podstatně více závodů na lyžích, s výsledky může být spokojená, ale nijak jásat. Na velké oslavy by to na konci sezóny mohlo být právě díky snowboardu, na kterém by počtvrté v řadě mohla získat Velký křišťálový glóbus za vítězství v paralelních disciplínách, popřípadě ten malý za obří slalom.

„Myslím, že šance je hodně malá. Záleží, jestli budu schopná rychle přepnout a dohnat holky, protože mají slušný náskok“ uvědomuje si Ester Ledecká.

Mezi snowboardistkami je díky prosincovým závodům v pořadí paralelního obřího slalomu druhá, ale protože nemá odjeté žádné slalomy, patří jí v celkovém hodnocení až šesté místo.