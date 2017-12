Jedna z nejlepší žijících sportovkyň, chválí Ledeckou trenér. Slovo 'olympiáda' je v týmu zakázané

„Opravdu platíte pět eur za slovo olympiáda?“

„Jaké slovo?“

„Olympiáda.“

„Jaké slovo?“

Hru týmu Ester Ledecké na zakázané slovo pochopil Justin Reiter velmi rychle, a tak když se ho novináři v Cortině neopatrně ptali, hned jeto stálo 15 eur. „Vydělávám peníze,“ smál se.

V týmu je nováčkem a česky umí jen poděkovat, i tak zná vicemistr světa z roku 2013 kromě fórků Ester Ledecké velmi dobře i její přednosti.

„Pohybuju se kolem sportu celý život. Ester má výjimečnou schopnost se soustředit, trénovat, řešit problémy s technikou, a když to spojíte s jejím fenomenálním talentem a ohromnými fyzickými předpoklady, tak můžu říct, že je určitě jednou z nejlepších žijících sportovkyň. Je mi potěšením a ctí s ní pracovat,“ zvážněl Justin Reiter.

„Je to skvělý trenér, jen si ho chválím. Má hrozně fajn postoj k tomu, co dělám. Respektuje všechna moje rozhodnutí a snaží se mi pomoct,“ těší Ester Ledeckou.

Justin Reiter, trenér Ester Ledecké | Zdroj: Sport Invest

Pomoct by měl dvojnásobné mistryni světa a dvojnásobné vítězce Světového poháru při své první trenérské štaci také k olympijské medaili, ideálně té nejcennější, byť veřejně to nikdo neříká.

„Víte, je to pro mě unikátní situace. Ujal jsem se Ester, protože si náš úžasný trenér musel dát roční zdravotní přestávku. Chci jí jako kamarád a kouč pomoct. Samozřejmě že cítím tlak, abych jí pomohl dosáhnout jejích snů, ale pro mě je nejdůležitější, aby si to užívala a zlepšovala se každý den,“ připomněl kouče Ericha Pramsohlera.

Tým jako malá ozubená kolečka

Během závodů jí pomáhá i nacvičený systém. Sotva Ester Ledecká sjede do cíle, sundá si snowboard, předá ho fyzioterapeutovi Jakubu Markovi, ten ho zabalí do futrálu a peláší s ním na start, aby ho měl co nejrychleji v rukou servisman Petr Kouřil zvaný Olsen a připravil ho na další soutěžní jízdu.

„Je to moje práce při závodě. Nemůžu nijak pomoct, tak vozím prkna, aby to závodní měla co nejmíň ježděné a s co nejlepším servisem. Jezdím před ní a vozím jí oblečení,“ vysvětluje Jakub Marek.

Přioblečená Ledecká pak v klidu vyjede na vleku na rezervním snowboardu. Takovou péči nemají zdaleka všechny soupeřky, řada z nich projede na závodním snowboardu i uličkou pro rozhovory a následně s ním na nohou vyjede i na start.

„Čechů moc nejezdí a i kdyby jezdili, tak už jsem schopná si zaplatit tým, kterému věřím a který ví, co má dělat, je to vysoce profesionální přístup. Je to moje obrovská výhoda, uvědomuju si, že všechno, co okolo sebe mám, je úžasné,“ říká sama Ledecká.

A svůj tým snad po žádném úspěchu nezapomene pochválit. „Ester je to kolo, které kolem sebe má podpůrná ozubená kolečka, která tomu velkému pomáhají. Já jsem jedno z nich, ale kdyby se jedno z nich vyměnilo, tak to velké se bude točit pořád stejně rychle,“ přemýšlí Petr Kouřil.

Dnes se soukolí Ester Ledecké a jejího minitýmu pokusí zaútočit na třetí vítězství ve snowboardovém SP ve třech dnech.