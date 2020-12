Snowboard opět mění za lyže. Ledeckou čeká o víkendu světový pohár ve Val d'Isere

Hodně náročné to má před Vánoci tým dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké. Závody snowboardového a lyžařského světového poháru se střídají v rychlém sledu a navíc je v době koronavirových opatření o dost těžší najít sjezdovku, na které by mohla trénovat Praha 15:54 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

„Teď pomalu zase přepínám na lyžařku. Budeme hledat nějaké dobré alternativy, kde bych si mohla kvalitně zatrénovat, abych se ještě dobře připravila,“ popsala Radiožurnálu Ledecká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po úspěšném návratu na snowboard míří Ester Ledecká bojovat o nejvyšší pozice mezi lyžařky. Kvůli přívalům sněhu zatím neměla šanci předvést se v rychlostních disciplínách Světového poháru, což se ale brzy změní

O víkendu ovládla paralelní obří slalom na snowboardu v Cortině d´Ampezzo, ale ten další čtvrteční v italské Carezze už nepojede a její soupeřky si tak můžou oddechnout. Ne ale ty lyžařské, protože bude od pátku do neděle bojovat o body do světového poháru právě s nimi ve Val d'Isere.

Neustálé cestování je pro sportovce náročné, ale ještě složitější to má servisní tým, který musí přesouvat u Ledecké mimořádný objem materiálu.

„Právě už to pomalu vypadá, že si budu muset udělat řidičský průkaz skupiny C a budeme jezdit s náklaďákem. Už je toho hodně. Naštěstí pro mě je výhoda, že nemusíme létat. Neřešíme váhu a jezdíme s narvaným autem, kde máme všechno od slalomek, přes sjezdovky až po všechny snowboardy, tyče a nemusíme to řešit. Do letadla se vždy musí řešit, co bereme s sebou. Teď vozíme všechno s sebou,“ přibližuje servisman Miloš Machytka, podle kterého stihne Ester Ledecká při cestě do Francie ještě lyžařský trénink v italském Ahrntalu, dějišti evropského poháru.

Najít v současnosti kvalitní podmínky k přípravě je složité, protože jsou alpská střediska kvůli koronavirové pandemii většinou uzavřená a k tomu se navíc v minulém týdnu přidaly metry nového sněhu, a tak se dalo jezdit maximálně v prašanu.

Z italsko-rakouského pomezí pak tým Ledecké pojede do Val d'Isere, kde se loni před Vánoci kvůli přívalům sněhu a silnému větru vůbec nezávodilo. „Vyrazíme tam a prostě uvidíme, co nám počasí ukáže. Je to outdoorový sport, takhle to prostě je,“ řekla Ledecká.

S tamním kopcem nemá podle svých slov zkušenosti. Jela ho jen během loňské tréninkové jízdy, která byla navíc zkrácená. „Takže to bude taková premiérka, ale ten kopec jsem si prohlížela. Na oko se mi hodně líbil, a proto se na něj i těším. Navíc mám ráda francouzské Alpy. Ráda se tam vracím. I na jaře, kdy už jsem neměla žádné svěťáky jsem tam jezdila hrozně ráda, protože je to takové klidné,“ doplňuje Ester Ledecká, kterou by měl čekat ve středu ve Val d'Isere první oficiální trénink a od pátku do neděle pak dva sjezdy a superobří slalom.

Jízda Ester Ledecké v paralelním obřím slalomu v Cortině:

Back and better than ever, @LedeckaEster put in a dominant performance in her first FIS Snowboard competition in almost one year, winning today's season-opening PGS World Cup in @cortinadolomiti in style...#fissnowboard #esterledecka #cortinasnowboardworldcup pic.twitter.com/o71aIQfi8h — fissnowboard (@fissnowboard) December 12, 2020