Možná mi na cestu domů zařídí i letadlo, těšila se po triumfu v Cortině d’Ampezzo Ledecká

Hlasitá hudba, DJ, kravské zvonce. I tak může vypadat atmosféra závodu Světového poháru ve snowboardingu. A zdá se, že Ester Ledecké taková kulisa vyhovuje.

Stejně jako loni totiž i letos v Cortině d'Ampezzo vyhrála. Už v kvalifikaci porazila soupeřky rozdílem třídy a suverénní výkony předváděla i ve finálových jízdách.

„Bylo to skvělé a musím říct, že organizátoři udělali na sjezdovce obrovský kus práce. Takže to bylo krásné a i přes to, že jsem jela třeba šest jízd, trať se vůbec nerozbíjela. Takže velký dík jim,“ pochvalovala si Ledecká, která následně nastínila, jaký ji čeká program.

Ani ve finále to žádné drama nebylo, Ester Ledecká si pro 20. výhru ve světovém poháru dojela ve velkém stylu a naprosto suverénně. pic.twitter.com/v8FRHOFNvk — ČT sport (@sportCT) December 18, 2021

„Teď zvažujeme, jestli pojedeme do Scuolu. To si ještě nejsem jistá, ale vzhledem k tomu, že se to nekryje s žádným lyžařským závodem, tak bych ho možná jela. Chtěla bych jet určitě i Altenmarkt-Zauchensee a Cortinu tady, takže se sem ještě vrátíme,“ řekla dvojnásobná olympijská vítězka.

„Pak ještě budeme zvažovat Garmisch, podle toho, jak je to tam natěsno. Já vlastně ten plán z hlavy nevím. Nejsem úplně ten správný člověk, koho se ptát,“ smála se.

A jak pojede vítězka paralelního obřího slalomu domů? „Možná mi zařídí i letadlo, takže mě posadí do letadla a poletím domů,“ těšila se.