OBRAZEM: Shredding v ulicích měst. ‚Lidem se to moc nelíbí, ale nic nelegálního neděláme,‘ říká nadšenec

Stačí, když napadne sníh a nadšenci na prknech už berou do ruky telefon, aby mohli domluvit čas a místo, kam vyrazit.

„Jsme parta kluků a objíždíme v Česku různá místa, kde jsou třeba zábradlí a jiné překážky a na tom jezdíme. Točíme takový projekt a každý rok po zimě z toho vyjde video. Má to úplně jiný nádech, než jezdění ve snowparku,“ popisuje serveru iROZHLAS.cz jeden z mladíků Jiří Kupšina.

Cesty za snowboardovým dobrodružstvím většinou směřují na sever Čech, ale nemusí to být podmínkou. Ostatně pořízené fotografie jsou z okolí Karlových Varů.

„Hodně dobrý města jsou Liberec a Jablonec, protože tam je nejvíc sněhu a nejvíc zábradlí,“ vyjmenuje nejoblíbenější lokality.

A jak probíhá natáčení neobvyklého sportu, který se obecně označuje jako street snowboarding?

„Je nás třeba pět, vyhlídneme si místo a sejdeme se tam. Pak musíme nejdřív postavit rozjezd. K tomu nám třeba pomáhá natahovací guma, nebo si uděláme rozjezd z žebříku. No a hlavně mít kameramana a fotografa, pak už nic nechybí,“ dodává Kupšina.

Ne vždy však parta kamarádů nalezne v dané lokalitě pochopení u kolemjdoucích. Zvláště starší lidé vnímají adrenalinovou zábavu s despektem.

Ne vždy mají pro kluky na prkně pochopení náhodní kolemjdoucí. | Foto: Jan Hromádko | Zdroj: Jan Hromádko

„Lidem se to moc nelíbí, protože to je mezi barákama a myslí si, že tam něco ničíme, tak na nás třeba zavolají policii. Jenže oni nás pak rozpustí, protože zjistí, že tam nic nelegálního neděláme. Od starších lidí na to zkrátka moc dobré reakce nemáme,“ povzdychne si Jiří.

Při pohledu na snímky a záběry nejednoho napadne, že ne pokaždé se trik povede a s ohledem na výšku překážky (zábradlí, popelnice) může dopad bolet i na sněhu.

„Jo, nebezpečné to je. Já jsem si třeba zlomil žebra a kamarád si narazil obratle. Není to zkrátka pro každého,“ upozorňuje.

Začátky v Česku

Street snowboarding není v Česku nový. Jeho začátky bychom nalezli zhruba ve stejném období, kdy na pražském Strahově či v Letenských sadech začali předvádět kluci na skateboardech.

„Vzniklo to v Americe, když neměli peníze na permanentky na sjezdovky a ve městech byla spousta sněhu, tak začali jezdit tam. Na tý ulici je to prostě těžší, než ve snowparku a ty záběry nejsou pak takové. Ten street je z té disciplíny freestyle snowboardingu prostě nejvíc, co může bejt,“ myslí si Kupšina.

Sever Čech je podle něj ideálním místem, kde na prkně předvádět své umění. Své o tom ví například i zahraniční jezdci, kteří sem jezdí z celého světa.

„Je to hodně populární ve Spojených státech, v Kanadě a v Rusku. Ale do Liberce jezdí i ti Američané, protože tady u nás v Česku stihnou na jednom místě natočit mnohem víc záběrů, než u nich. Je tu všechno mnohem blíž,“ dodává.

Takto vypadá street snowboarding v podání Štěpána Rokose: