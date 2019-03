Elitní snowboardistky v Česku? Ve hře jsou domácí Světové poháry pro Samkovou i Ledeckou

Desetitisíce fanoušků jako na biatlonovém Světovém poháru v Novém Městě na Moravě na snowboardcrossu nejspíš očekávat nemůžeme, ale myšlenka dostat prestižní seriál s Evou Samkovou do České republiky se čím dál víc blíží realitě.

Evka má ještě obrovské rezervy, říká trenér Samkové. Příští sezona bude o nové technice i studiu Číst článek

„Děláme postupné kroky a moc bych si přál, abychom tu měli Světový pohár ve snowboardcrossu v roce 2021,“ plánuje šéftrenér české reprezentace Marek Jelínek.

„Je to proveditelné,“ doplňuje mistryně světa Eva Samková. „Na Dolní Moravě byl Evropský pohár a parametry nebyly od SP daleko. Občas si na svěťáku stěžujeme, že jsou malé zatáčky, ale v Česku je to možné a doufám, že se to někdy uskuteční.“

Místo, kam by měl případný Světový pohár dorazit, je ale zatím neznámé, protože je podle Jelínka v Česku víc svahů, kde by se dala trať postavit, a všechno záleží na domluvě s daným zimním střediskem.

„Příští týden budu mít sraz s šéfem SP ve snowboardingu, zatím mám zprávy, že jsou tomu jako vedení FIS velmi nakloněni a byli by rádi,“ přibližuje Marek Jelínek postoj Mezinárodní lyžařské federace.

Nenáročný alpský snowboarding

Nereálné není ani to, že by se v budoucnu na snowboardu před domácím publikem ukázala i Ester Ledecká. Alpský snowboarding je oproti snowboardcrossu disciplína absolutně nenáročná na sníh. Svahů, na kterých by se v Česku dal udělat závod, jsou desítky.

„Samozřejmě bych si to přála a byla by to pro mě čest. Klobouk před tím, co se jim povedlo s lyžařským svěťákem,“ vrací se Ester Ledecká k lyžařským závodům v Krkonoších, kde nakonec kvůli boji o křišťálový glóbus ve snowboardingu chyběla.

„Koukala jsem v televizi a atmosféra byla neuvěřitelná, něco takového jsem v televizi ještě neviděla. Kolik tam bylo lidí a jací byli. Fandili každému, kdo dojel do cíle,“ dodává Ester Ledecká.

Ester Ledecká s trofejemi z uplynulé sezony | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková