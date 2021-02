Ledecká má o soupeřku méně, Goggiaová se zranila na turistické sjezdovce a přijde o mistrovství světa

Když pořadatelé odložili nedělní super G, sjely si lyžařky rekreačním tempem místo té závodní přilehlou, červenou sjezdovku. Ester Ledecká už stála dole u lanovky, kde Radiožurnálu okomentovala rozhodnutí pořadatelů.

„Z pohledu organizátorů to nešlo a jsem ráda, že nás nepustí do ničeho, co je pro nás riskantní,“

Italka Goggiová spadla při cestě dolů a s podezřením na vážné poranění pravého kolena ji odvezli na vyšetření do Milána. Tam lékaři zjistili, že si osmadvacetiletá lyžařka zlomila kost v koleni.

Brutální styl

Sophia Goggiová vyhrála 4 z 5 letošních sjezdů Světového poháru a je známá svou riskantní jízdou, kterou dříve udivoval třeba Američan Bode Miller.

„Ona má takovej Body Millerovskej styl, jako hodně brutání. Já se o ní trochu bojím, když jede,“ říkala po jednom z jejích vítězství česká lyžařka.

Ledecké tak ubyla soupeřka pro pondělní super G, které začíná v 10.50, i pro nadcházející mistrovství světa.

To je pro Goggiovou velká tragédie, protože zvláště ve sjezdu byla hlavní favoritkou a k olympijskému vítězství z Koreje chtěla přidat svůj první titul mistryně světa. Zvláště, když je šampionát v italské Cortině d’Ampezzo.

Ne, dneska to nejde, super G přeloženo na zítra.

“Jsem ráda, že nás nepustili do něčeho, co je nebezpečné,” říká Ester. pic.twitter.com/yb5o4jRJ9S — Martin Charvát (@matycharvat) January 31, 2021