Ledecká do Špindlerova Mlýna nejede. ‚Stavět trať pro jednu závodnici by byl holý nesmysl,‘ říká Křížová

Ester Ledecká vynechá domácí závody lyžařského Světového poháru. Hlavně proto, že bojuje o celkové vítězství na snowboardu, ale také proto, že se tu pojedou točivé disciplíny. Jí jdou lépe rychlostní sjezd a superobří slalom, jenže na ty se v Česku špatně najde ideální sjezdovka. Těžko se tak dá očekávat, že Ledecká někdy pojede na lyžích své nejsilnější disciplíny na domácí trati. Špindlerův Mlýn 14:14 6. března 2019

O rychlobruslařské hale pro Martinu Sáblíkovou se už dlouho mluví a po loňských olympijských hrách začaly i úvahy o tom, jestli by tu nemohla být i sjezdovka pro Ester Ledeckou.

Ideálně taková, aby se na ní mohly jet rychlostní disciplíny lyžařského Světového poháru. Ty ve Svatém Petru, kde bude elitní seriál za pár dní, jsou totiž tak akorát na točivé slalomy.

„Na sjezdové disciplíny prostě nemáme podmínky, nemáme na to hory,“ říká pro Radiožurnál Klára Křížová, která by před pár lety byla moc ráda, kdyby to šlo. Byla nejlepší Češkou v rychlostních disciplínách, jenže bohužel.

„Bohužel nemáme parametry na to, abychom mohli tyto disciplíny pořádat. Jde o délku sjezdovky, převýšení a třeba i šířku trati,“ vyjmenovává Klára Křížová.

„Máme tady u nás homologovanou trať jak na sjezd, tak na super-G, ale pro Světový pohár by to asi nebylo dostatečné. Chybí tomu převýšení, které by bylo na ty vrcholné soutěže potřeba. Mezinárodní závody tady jezdíme, Světový pohár ale ne. Jedině by se musela postavit trať nová, ale to už si myslím, že nám už nikdy nikdo nedovolí,“ říká Olga Křížová.

V Rokytnici by to šlo

Maminka Kláry Křížové je bronzovou olympijskou medailistkou ze Sarajeva 1984, která má navíc o požadavcích na tratě dobrý přehled. Je totiž členkou pravidlové komise Mezinárodní lyžařské federace.

„Říká se, že by to šlo v Rokytnici – výškově i terénem. Myslím si ale, že k tomu nikdy nedojde.“

Těžko tak čekat, že by Ester Ledecká mohla v Česku někdy jet své silnější, rychlostní disciplíny v elitní konkurenci. A stavět kvůli ní trať, aby tu Světový pohár byl.

„My jsme tady nejely žádný vrcholný závod, i když jsme jezdily do top tří na Světovém poháru. Dcera také nejela žádný z vrcholných závodů, dokonce se v její době v těchto klouzavých disciplínách nejezdilo ani mistrovství republiky. Stavět trať na Světový pohár pro jednu závodnici by byl holý nesmysl a asi bychom ho sem ani nikdy nedostali,“ vysvětluje Olga Křížová.

Situaci přirovnává ke stavbě rychlobruslařské haly pro Martinu Sáblíkovou.