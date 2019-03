První kolo slalomu ve Špindlerově Mlýně ovládla Mikaela Shiffrinová, postoupily i dvě Češky

Dvě největší hvězdy závodů Světového poháru ve Špindlerově mlýně dělí po prvním kole slalomu stejný rozdíl jako v pátek při „obřáku“. Jenže tentokrát si Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová prohodily role, první jízdu po téměř bezchybném výkonu vyhrála Američanka, Slovenka je se ztrátou sekundy a 33 setin čtvrtá.

Mezi jistou vítězku Světového poháru a vládkyni pátečního závodu se podle času mezi brankami dostaly ještě druhá Wendy Holdenerová a třetí Frida Handsdotterová. Švýcarka ztrácí na Shiffrinovou 37 setin, Švédka 1,28 sekundy.

Organizátorům slalomu zkomplikovalo situace krátce před prvním kolem sněžení a následně i déšť, trať na černé sjezdovce ve Svatém Petru tak rychle ztrácela na kvalitě, ale i tak šly zajet skvělé časy.

Dokázaly to hlavně dvě Češky, které s čísly 34 a 35 vjely do tratě hned za sebou. Gabriela Capová jela na hranici rizika, ale bez chyb a dostala se do první dvacítky. Po prvním kole je na výborném 19. místě se ztrátou 2,96 sekundy. Na elitní desítku ji chybí jen šest desetin.

První body v letošní sezoně Světového poháru si připíše také Martina Dubovská, která je se ztrátou tří vteřin a 68 setin na průběžném 24. místě.

Z Češek se první kolo nepovedlo jen mladé Kláře Pospíšilové, která se při své premiéře mezi elitou dostala až téměř do cíle, ale kvůli „špicaru“ pět branek před cílem vypadla.

Druhé kolo slalomu ve Špindlerově Mlýně začne v půl druhé odpoledne. Elitní třicítka slalomářek tentokrát pojede v obráceném pořadí.