Společně přišli o nohy, teď bojují na paralympiádě o třetí zlaté medaile v řadě

Chodívali spolu na stejnou školu, prali se na stejné žíněnce a ve stejný moment přišli o nohy. Těžká dopravní nehoda je ale o společné chvíle nepřipravila. Američané Nikko Landeros aTyler Carron se dali na sledge-hokej a v Pchjongčchangu spolu pokrevní bratři útočí na další zlatou medaili paralympijského turnaje. Pchjongčchang 17:25 15. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikko Landeros v semifinálovém utkání proti Itálii. | Foto: Thomas Lovelock | Zdroj: Reuters

Příběhy pokrevních bratrů Vinnetua a Old Shatterhanda v Hollywoodu na rozdíl od Evropy neprorazily. Těžko říct, jestli Nikko Landeros and Tyler Carron touží po nějakém kvalitním scénáři, silný námět ale každopádně mají. A vlastně by také mohl být o pokrevních bratrech. Když oba spolužáci bojovali v nemocnici o život, zachránily je transfúze od stejného dárce.

„Leželi jsme s otevřenými těly ve stejném sále, máme v sobě pinty stejné krve. Od doktorů jsme hned věděli, že po vlastních nohách už chodit nikdy nebudeme. Začali jsme se okamžitě soustředit na rehabilitaci. V lednu nás srazilo auto a už v květnu jsem šel po protézách pro maturitní diplom," vzpomíná Carron.

Pchjongčchang Lucie Výborné: V českém sledge hokejovém týmu spolu hrají skladník, laborant i student Číst článek

Odmaturovat stihl Tyler Carron o rok dřív než jeho mladší kamarád. Poamputačními nástrahami ale oba sportovci procházeli společně.

„Tlačíme se navzájem dopředu. Jsme bojovníci, neustále spolu soutěžíme. I když poslední dobou už méně, spíš si poradíme. Máme spolu pouto, kterému se nic nevyrovná. Prošli jsme si vším společně. Nemusíme na sebe promluvit a stejně víme, čím ten druhý prochází. Po amputaci jsem byl chvíli psychicky dole, ale společná rehabilitace s Tylerem mě z toho rychle dostala. Oba jsme zvládli léčbu nakonec hodně rychle," říká Landeros.

A dlouho netrvalo Nikku Landerosovi ani to, než sílu ze zápasnické žíněnky zúročil na ledě. Čtyři roky poté, co o něj na zasněžené coloradské silnici zabrzdila jeho spolužačka, získal zlato na hrách ve Vancouveru. V Pchjongčchangu může získat třetí v řadě. Před chvíli postoupil s americkým týmem do finále. V obranné dvojici mu znovu jistí záda Tyler Carron.