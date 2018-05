Sporné území za rohem, bláznivá lanovka a krásné hory. MS lyžařů a snowboardistů uspořádá Gruzie

Nemají elitní závodníky, nikdy nepořádali významnější mezinárodní závody, ale přesto tam bude mistrovství světa. Šampionát ve snowboardingu a akrobatickém lyžování v roce 2023 přivítá Gruzie. Kavkazská země rozlohou podobná České republice má sice skvělé přírodní podmínky na zimní sporty, ale také bouřlivou minulost spojenou s krvavými boji o území.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pořadatelům MS 2023 v Gruzii se věnoval Jakub Marek

Když dlouholetý švýcarský šéf Mezinárodní lyžařské federace Gian Franco Kasper přečetl pořadatelská města šampionátu Gudauri a Bakuriani, dodal, že to jen ukazuje globální atraktivitu tohoto sportu.

Jak zajímavá destinace to bude pro sportovce a fanoušky, zatím jasné není. Zimní středisko Gudauri je navíc v těsné blízkosti hranic s Jižní Osetií, kde před necelými deseti lety létaly vzduchem rakety při rusko-gruzínském konfliktu.

„Gruzie překvapivě patří k zemím, kde jsou turisté poměrně v bezpečí, pokud respektují určitá pravidla, která vznikla po ruské okupaci Jižní Osetie poté, co Abcházie na počátku devadesátých let vyhlásila nezávislost. Do těchto oblastní není doporučeno se vůbec vypravovat,“ mluví zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín o sporných územích, jejichž hranice ale většinou turista pozná díky vojákům.

I když v Gruzii se díky hornatému terénu a krásné přírodě může člověk dostat do problémů. „Chtěli jsme si vyzkoušet něco neobvyklého. Pocházím z Alp, ale jsme z mezinárodní skupiny, která do Gruzie přijela v rámci kulturní výměny,“ vysvětloval turista Daniel Martinu Dorazínovi, který v gruzínských horách v zimě natáčel.

Horor na lanovce. V Gruzii se rozjela pozadu a zrychlovala. Lyžaři skákali ze sedaček, 10 se jich zranilo Číst článek

Zahraniční zpravodaj si po svých zkušenostech nemyslí, že by na závodech potřebovali sportovci ozbrojený doprovod, jak tomu bylo z preventivních důvodů během lednového světového poháru snowboardcrossařů v tureckém Erzurumu: „V tomto smyslu je Gruzie úplně bezpečná.“

Pořadatelství šampionátu neuškodila ani březnová děsivá jízda lanovky právě v Gudauri, která se najednou rozjela pozpátku dvojnásobnou rychlostí, lidé doslova létali vzduchem a při pohledu na video z místa je 10 zraněných ještě pozitivní zprávou.

Přesto ale moderní areály v Gruzii lákají čím dál víc lyžařů a snowboardistů a v roce 2023 přivítají mistrovství světa.