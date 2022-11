Vylezli z toho ven a udělalo se jim špatně.‘ Český čtyřbob vybral v konkurzu nového člena posádky

Elitní český čtyřbob musel před novou sezonou vyhlásit konkurz na doplnění posádky. Už před únorovými hrami v Pekingu skončil Dominik Suchý, pak se k němu z různých důvodů přidali Jakub Nosek a Jan Šindelář. Jaký byl výběr nových reprezentantů, popsal pilot Dominik Dvořák. Praha 17:04 8. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: Dominik Záleský, Jáchym Procházka, David Bureš, Dominik Dvořák | Foto: Iva Roháčková | Zdroj: Český rozhlas

„Procházeli jsme si atletické tabulky. Oslovovali jsme jednotlivé kluky a snažili jsme se je podle dat stáhnout na tenhle nábor,“ říká Dominik Dvořák. Data nasbíral společně se svým týmem v určitých disciplínách. Ty byly předem dané v takzvané testové baterii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si posádku českého čtyřbobu

„Je tam desítka a třicítka sprint, třicítka letmo a k tomu jsme ještě kluky zkoušeli vzít na trenažér, který máme v centru Ministerstva vnitra na Olympu a tam je učit techniku,“ pokračuje Dvořák. A samozřejmě se zájemci během náboru nevyhnuli ani silovým zkouškám.

„Dělali přemístění, dřep, bench, tyhle silové věci. Z toho nám pak vycházely data a ukazatele, podle kterých jsme pak vyhodnocovali, kdo bude použitelný a kdo ne,“ popsal Dvořák náplň testování.

Vítěz a poražení

Nejlépe konkurz zvládnul David Bureš. Bývalého ragbistu nalákal k bobům jeho kondiční trenér Jan Kobián, mimochodem taky bývalý bobista. David Bureš si nábor užíval.

Spoluhráči i soupeři omezují kvůli cenám aktivity, zanikly i týmy, říká amatérský hráč hobby hokeje Číst článek

„Nervózní jsem nebyl, Dominik je sympaťák a byl tam i Jan Kobián, se kterým se znám roky. Největší problém jsem měl se sprinty, po silové stránce jsem na tom tak nějak normálně,“ řekl Bureš.

„Ještě jsme skákali z místa do dálky, do písku. A pak tam byl samozřejmě i trenažér. To je něco úplně nového a jiného. Musíte mít specifickou techniku na to, jak se s tím rozběhnout,“ vzpomínal David Bureš, který kromě trenažéru zvládnul i ostrou jízdu v ledovém korytu.

To se ale o některých říct nedá. Co jim dělalo největší problémy, popsal pilot Dominik Dvořák.

„Vylezli z toho bobu a řekli, že je jim špatně, točí se jim hlava a tak dále. K tomu si připočtěme vysoké přetížení. Většinou se pohybuje kolem 4-5 G, takže na člověka tlačí pětinásobek jeho váhy, to je velmi náročné. Nebo se občas stane, že z toho člověk vyleze a řekne si, že se mu z toho dělá špatně a nechce to už vícekrát zažít,“ řekl.

Nová posádka, kterou tvoří pilot Dominik Dvořák, zadní brzdař Dominik Záleský a dvě křídla Jáchym Procházka s Davidem Burešem, začne sezonu v Evropském poháru, a to už příští týden v Norsku. Do toho Světového by chtěla naskočit na začátku příštího roku.