Jednání Ledecké s reprezentací zase vázne. ‚Nevím, co na smlouvě dál vylepšovat,‘ míní šéf Svazu lyžařů

Lyžařka a snoawboardistka Ester Ledecká se po zranění začala připravovat na novou sezónou. Zlatá medailistka z letošních olympijských her ale stále nemá jistotu, že bude jezdit za Česko. Stejně jako před čtyřmi lety, kdy se reprezentační smlouvy podepisovaly naposledy, ji totiž nemá těsně před začátkem sezony uzavřenou. Praha 17:17 4. října 2022

Čtyři roky zpět se situace vyhrotila ve veřejný boj, ve kterém zastupoval Ledeckou také David Trávníček a mimo jiné tehdy říkal: „Je to jednoduché. Svaz nás svým jednáním omezuje a omezuje svobodu Ester při výběru komerčních partnerů, tzn. s kým uzavře reklamní smlouvu.“

Teď jsou jednání klidná, ale výsledek je stejný - Ester Ledecká se odjela připravovat na sezónu bez podepsané reprezentační smlouvy. David Trávníček je u toho znovu, tentokrát ale na druhé straně. V pozici šéfa Svazu lyžařů.

„Jednání ještě nejsou ukončena. Věřím, že nejhorší možný scénář bude znamenat, že s účastí na prvním závodě by reprezentační smlouva byla podepsána. Abych byl upřímný, nevím co ve smlouvě dále vylepšovat,“ kroutí hlavou Trávníček.

Nutno říct, že přístup českého manažera je pořád stejný. Ledecká si z letošních, stejně jako z olympijských her v roce 2018, odvezla zlatou medaili, a to by se podle Trávníčka mělo projevit i na podmínkách, které dostane.

„Můj přístup je, že si musíme hýčkat to nejlepší, co máme,“ tvrdí. Hýčkat by se měla také Eva Adamczyková - za svobodna Samková, která sice kvůli zlomenině obou kotníků na olympijské hry neodjela, ale mezi snowboardcrossařkami patří dlouhodobě k elitě.

Ani Adamczyková ještě nemá reprezentační smlouvu podepsanou, ale tam jsou už obě strany domluvené.

Pro lyžařský svaz bude mít nadcházející sezona jeden významný moment. Alpské lyžařky pojedou ve Špindlerově Mlýně Světový pohár ve slalomu a obřím slalomu.

Po čtyřech letech se bude opět závodit v Česku, ale na rozdíl od tehdejšího březnového termínu v trochu hluchém období sezóny, dostalo krkonošské středisko lukrativní lednové datum těsně před mistrovstvím světa.