Sportovci z KLDR budou na olympiádě pod dozorem, očekává koreanista. Emigraci brání starost o rodinu

„Severní Korea vyšle delegaci složenou z vysokých funkcionářů, členů olympijského výboru, sportovců, roztleskávaček, umělců, diváků, novinářů a družstva, které předvede ukázku taekwonda,“ řekl Čun He-sung, náměstek jihokorejského ministra pro sjednocení.

Organizátoři vyhoví Severokorejcům s posunutím termínu podání přihlášky na olympijské hry. Spoustu dalších věcí si ale na místě bude severokorejská výprava řešit sama.

„Dovedu si představit model, že jsou v uzavřené komunitě pod dozorem pracovníka státní bezpečnosti nebo politruka, aby pokud možno co nejmíň přicházeli do kontaktu s okolním světem,“ přemýšlí koreanista Tomáš Horák z Ústavu dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Podobná opatření by mohla být přísná. „Je to snaha omezit z jejich pohledu negativní vlivy na minimum. Nebudou je asi moct dát úplně do karantény, ale zase by nebyli rádi, aby se někde družili se sportovci z jiných zemí,“ dodává.

Útěkem by uškodili rodinám

Sportovní akce byly v minulosti často prostorem pro nelegální emigraci. Severokorejci ale podle koreanisty takové myšlenky mít nebudou. Kromě izolovaného bydlení by jim v tom měla bránit i vazba na domov.

„V Severní Koreji nechávají vlastní rodiny, pro které by to znamenalo velké problémy. Je to uprchlické trauma. Když se nějaký přeběhlík uchytí v zahraničí, žije s vědomím, že uškodil rodině, kterou doma zanechal. V případě sportovců by to ještě bylo medializované,“ vysvětluje Tomáš Horák.

Sportovní cestou si účast na olympijských hrách zajistil jeden severokorejský krasobruslařský pár. A právě i sportovní výkony mohou závodníkům při návratu domů z izolace u jižního olympijského souseda pomoci.

„Je možné, že jsou součástí severokorejské elity. Tím, že reprezentují zemi, mohou pro rodinu zajistit vyšší životní standard. Kdyby přeběhli, tak by je těchto výhod zbavili,“ říká Tomáš Horák z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Olympijské hry začnou v Jižní Koreji 9. února.