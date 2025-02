Sprint biatlonistek na mistrovství světa ovládla Braisazová-Bouchetová. Češkám se nedařilo

Mistryní světa ve sprintu je francouzská biatlonistka Justine Braisazová-Bouchetová. Na šampionátu v Lenzerheide zvítězila o 9,8 sekundy před Němkou Franziskou Preussovou. Bronz získala Finka Suvi Minkkinenová, která jako jediná z medailistek zastřílela čistě. České reprezentantky neuspěly, nejlepší z nich Lucie Charvátová obsadila se čtyřmi chybami 39. místo. Aktualizováno Lenzerheide (Švýcarsko) 16:54 14. 2. 2025 (Aktualizováno: 17:04 14. 2. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sprint biatlonistek na mistrovství světa v Lenzerheide ovládla Francouzka Justine Braisazová Bouchetová | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

Z členek stříbrné smíšené štafety se do nedělního stíhacího závodu kvalifikovala jen Jessica Jislová, která po třech trestných kolech skončila na 54. místě. Tereza Voborníková minula čtyřikrát a zařadila se na 71. místo. Od postupové šedesátky ji dělilo 22 sekund. Kristýna Otcovská při premiéře na mistrovství světa po prvním kole kvůli zdravotním problémům odstoupila.

„Jsem smutná. Už ráno jsem se probudila s hrůzou v očích, když jsem viděla, co se děje venku. Počasí nebylo stabilní a rozhodně mi to nedodalo klid. Podmínky při střelbě jsem neměla špatné, ale nedokázala jsem jich využít. Na trati jsem si připadala jako turista. V posledním kole už to byla totální brzda. Síly mi docházely ohromně rychle,“ řekla Radiožurnálu Sport nejlepší z českých závodnic ve sprintu Charvátová.

Triumf Francouzky

Braisazová-Bouchetová navzdory jedné chybě na střelnici získala druhé individuální zlato na mistrovství světa. Loni vyhrála v Novém Městě na Moravě závod s hromadným startem.

Ve Švýcarsku měla osmadvacetiletá Francouzka premiéru, do zlaté smíšené štafety se v nabité francouzské konkurenci neprosadila. Sice jednou minula vleže, ale čistou stojkou se vrátila do hry. Ze střelnice vybíhala průběžně třetí se ztrátou 2,9 sekundy na vedoucí Preussovou. V závěrečném kole byla nejrychlejší z medailových kandidátek a po loňském stříbru získala ve sprintu titul. Na trůnu vystřídala krajanku Julii Simonovou.

Preussová, jež rovněž musela na jedno trestné kolo, se udržela o dvě desetiny sekundy před Minkkinenovou. Stříbro je pro třicetiletou Němku, která dlouhodobě patří do světové špičky, teprve druhou individuální medailí na velké akci. Čekala na ni deset let od druhého místa v závodě s hromadným startem na mistrovství světa 2015 v Kontiolahti.

Překvapivý bronz

Slavit mohla i bronzová Minkkinenová, jež třetím místem potvrdila velký výkonnostní vzestup v této sezoně. Třicetiletá Finka, která na světových šampionátech startuje od roku 2019, byla dosud jen jednou na mistrovství světa v první desítce. Předloni skončila v Oberhofu osmá ve vytrvalostním závodě.

Smutnou hrdinkou vyrovnaného sprintu byla domácí Švýcarka Lena Häckiová-Grossová. Díky čisté střelbě a solidnímu běhu útočila na medaili, ale nakonec skončila o 1,4 sekundy čtvrtá. Na vítěznou Braisazovou-Bouchetovou ztratila 11,4 sekundy.

Program světového šampionátu bude v sobotu pokračovat sprintem mužů.

Mistrovství světa v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko): Ženy - sprint (7,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 22:08,7 (1 tr. okruh), 2. Preussová (Něm.) -9,8 (1), 3. Minkkinenová (Fin.) -10,0 (0), 4. Häckiová-Grossová (Švýc.) -11,4 (0), 5. Carraraová (It.) -24,4 (1), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -30,9 (2), ...39. Charvátová -2:13,7 (4), 54. Jislová -2:43,3 (3), 71. Voborníková -3:12,0 (4), Otcovská (všechny ČR) nedokončila.