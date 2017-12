Sprint biatlonistů v Hochfilzenu vyhrál před Fourcadem Johannes Thingnes Bö. Češi opět neuspěli

Sprint biatlonistů v rakouském Hochfilzenu vyhrál Johannes Thingnes Bö, který díky rychlejšímu běhu předstihl o dvanáct sekund i krále posledních šesti sezon Martina Fourcada. Českým reprezentantům se znovu nedařilo. Nejlepší z nich byl Michal Krčmář, který s bezchybnou střelbou obsadil 26. příčku. Vedle něj bodoval jen čtyřiatřicátý Ondřej Moravec. Hochfilzen 13:08 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Thingnes Bö | Zdroj: Reuters

Čeští biatlonisté se na předchozím Světovém poháru ve Švédsku nedokázali v individuálních závodech dostat do nejlepší dvacítky. Ani v prvním závodu v rakouském biatlonovém středisku Hochfilzenu se Čechům nepodařilo do první dvacítky proniknout. Nejblíže byl šestadvacátý Michal Krčmář.

Francouzský suverén Fourcade se znovu přesvědčil, že norští sourozenci nesoucí příjmení Bö budou letos jeho velkými rivaly. Čtyřiadvacetiletý Johannes Thingnes Bö si po výhře ve vytrvalostním závodu připsal druhý triumf v sezoně.

Po druhé střelbě vedl před Fourcadem o dvacet sekund. Francouz, jenž na střelnici rovněž nechyboval, v závěrečném kole snížil manko o osm sekund, ale musel se spokojit se druhou příčkou.

Třetí skončil Slovinec Jakov Fak, který na vítězného Böa ztratil více než půl minuty. Vítěz úvodního sprintu sezony v Östersundu Tarjei Bö tentokrát obsadil s jednou chybou čtrnáctou příčku.

Konečné pořadí závodu:



1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 24:18,4 (0)

2. Martin Fourcade (FRA) +12,1 (0)

3. Jakov Fak (SLO) +35,4 (0)

4. Simon Schempp (GER) +46,6 (1)

5. Henrik L'Abee-Lund (NOR) +52,0 (0)

6. Arnd Peiffer (GER) +56,0 (0)

7. Benjamin Weger (SUI) +1:00,6 (1)

8. Erik Lesser (GER) +1:01,0 (1)

9. Anton Šipulin (RUS) +1:06,1 (1)

9. Philipp Nawrath (GER) +1:06,1 (0)

11. Julian Eberhard (AUT) +1:13,6 (1)

12. Dmitro Pidručnij (UKR) +1:15,7 (1)

13. Lars Helge Birkeland (NOR) +1:17,8 (1)

14. Tarjei Bø (NOR) +1:21,7 (1)

15. Lukas Hofer (ITA) +1:22,5 (2)

....

26. Michal Krčmář (CZE) +1:41,7 (0)

34. Ondřej Moravec (CZE) +2:04,3 (2)

46. Michal Šlesingr (CZE) +2:25,8 (3)

59. Adam Václavík (CZE) +2:42,3 (2)

70. Tomáš Krupčík (CZE) +2:56,4 (1)