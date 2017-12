Sprint žen vyhrála v Hochfilzenu Domračevová, nejlepší z Češek byla devatenáctá Vítková

Sprint žen ovládla v Hochfilzenu Běloruska Darja Domračevová. Českým biatlonistkám se sprint v Hochfilzenu příliš nevydařil. Nejlepší z Češek dojela Veronika Vítková devatenáctá a oproti minulému sprintu v Östersundu si pohoršila o jedenáct míst. Markéta Davidová, která přešla z nižší soutěže IBU Cupu, se umístila na 41. příčce. Hochfilzen / Rakousko 16:03 8. 12. 2017 (Aktualizováno: 16:26 8. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veronika Vítková při sprintu v Hochfilzenu | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Sprint ovládla Běloruska Darja Domračevová, která se vrátila na konci minulé sezony po mateřské pauze. Na stupních vítězů ji doplnily Anastasia Kuzminová ze Slovenska a Italka Dorothea Wiererová.

Veronika Vítková chybovala jednou na střelnici při položce vleže, oproti minulé střelbě při sprintu Světového poháru tak zaznamenala o jednu nepřesnost navíc. Na vítězku ztratila česká biatlonistka minutu a čtvrt

Sprint biatlonistů v Hochfilzenu vyhrál před Fourcadem Johannes Thingnes Bö. Češi opět neuspěli Číst článek

„Určitě to je povzbuzení, protože loni se mi o takový výsledcích ani nemohlo zdát, protože to prostě nešlo a chytla jsem se na konci sezony. Jak fyzicky, tak psychicky se letos cítím o kus líp a je to vidět i v těch závodech. Uvidíme, doufám, že tohle ještě není všechno,“ řekla po závodě Radiožurnálu Vítková.

Markétě Davidové se povedl vstup do Světového poháru z IBU Cupu, když se celkem třemi chybami dojela 41.

Eva Puskarčíková si naopak proti švédskému závodu pohoršila a skončila až 62., o jednu příčku za ní doběhla Jessica Jislová. Ve stíhačce, do které se kvalifikuje 60 nejlepších závodnic, se tak představí jenom Vítková s Davidovou.

V sobotu bude na programu od 12.15 stíhací závod mužů a od 14.45 na trať znovu nastoupí ženy.