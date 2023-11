Nervózní budu, ale těším se, říká Krčmář před štafetovým závodem. Na švédskou zimu má návod

Po třech dnech soutěžního volna čeká biatlonisty na Světovém poháru ve Švédsku štafeta mužů.

„Celou zimu musí člověk pracovat. Je potřeba, aby ani na chvíli nepromrzl a byl pořád v teple. Za ty roky jsem si našel nějaké věci, které fungují a udrží mě v tepelném komfortu. Snažím se to dodržovat, aby mě to neovlivnilo do střelby a do jízdy,“ popisuje Michal Krčmář, který startoval v mrazivých podmínkách švédského Národního stadionu poprvé už před devíti lety.

Převážnou část loňské sezony – a to včetně mistrovství světa – pak českou štafetu rozjížděl z prvního úseku. A na nezkušenějšího z českých reprezentantů padla na úvod volba i tentokrát.

„Je mi asi jedno, na jakém úseku mě trenér nominuje, protože stejně člověk musí střílet co nejlépe a jezdit co nejrychleji. První úsek je trochu nervóznější, takže nervózní budu, ale těším se.“

Trenérova předpověď

Michal Krčmář tak zmiňoval trenéra Michaela Málka, který má o ambicích českého týmu jasnou představu.

„Je to Světový pohár, jsou tu všechny národy. Loni jsme mezi národy skončili šestí, bojujeme o desítku, takže osmé místo je dobrý výsledek a do šestého místa je to super výsledek,“ předpovídá trenér Málek.

O co nejlepší výkon budou ve štafetě spolu s Krčmářem bojovat i Jakub Štvrtecký, Jonáš Mareček a Adam Václavík. Celý závod odvysílá od 15.20 stanice Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.