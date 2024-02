Osudný skok si nepamatuje, ani dny v nemocnici. Na můstek se ale čtrnáctiletý Štěpán chce vrátit

V prosinci 2023 skokan na lyžích Štěpán Janata bojoval o život. Reprezentant klubu z Lomnice nad Popelkou se v Harrachově rozjel k jednomu z mnoha tréninkových skoků. Jenže na něj už se nepamatuje. Lomnice nad Popelkou 12:58 27. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: Skokan Štěpán Janata a jeho trenér Tomáš Portyk | Foto: Pavel Petr | Zdroj: Český rozhlas

15. prosince 2023 Štěpán trénoval na skokanském můstku v Harrachově. „Měli jsme normální trénink, Štěpán byl v absolutní formě, skákali jsme kolem červený, a poslední skok byl tvrdší dopad, lehce se mu zkřížily nohy a za obloukem následoval pád,“ popsal inkriminovaný okamžik lomnický trenér Tomáš Portyk.

Když jsem se probudil, myslel jsem si, že je pořád pátek. Vůbec jsem tomu nechtěl věřit, popisuje 14letý Štěpán okamžiky po probuzení z umělého spánku

Čtrnáctiletý skokan o tom vůbec neví. Nepamatuje si skok ani cestu do nemocnice a následné dny v ní, kdy lékaři udělali vše pro to, aby mladého závodníka mohli vrátit zpátky do života.

„Byl jsem překvapený, když jsem se probudil, myslel jsem si, že je pořád pátek (15. prosince 2023 – pozn. red.). Vůbec jsem tomu nechtěl věřit. Byl jsem v umělém spánku několik dní, pohnuly se mi nějaké části v mozku, nevím, už jsem vyléčený,“ ujišťuje Štěpán Janata.

V nemocnici strávil 12 dní. Žádné myšlenky směřující ke konci jeho zatím krátké skokanské kariéry se neobjevily. Naopak, měl obrovskou chuť se ke sportu v nejkratším možném čase vrátit. Samozřejmě s vědomím, že nic se nesmí uspěchat.

