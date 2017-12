Stíhací závod biatlonistů v Annecy suverénně vyhrál Johannes Bö, nejlepší z Čechů byl 22. Krčmář

Johannes Bö potvrdil svou aktuální nejlepší formu a opět porazil lídra průběžného pořadí Světového poháru Martina Fourcada. Francouzský závodník na rozdíl od Nora dvakrát chyboval na střelnici a s dvěma trestnými koly na vítěze ztratil přes minutu.

Fourcad tak ani napodruhé před domácím publikem norského soupeře neporazil a zase na něj zbylo jen druhé místo. Další příležitost bude mít v nedělním stíhacím závodě.

Třetí místo uhájil před svým krajanem Loginovem ruský závodník Anton Šipulin, který tak zaznamenal svůj nejlepší výsledek v sezoně. Skvělým výkonem se blýskl Ital Hofer, který skončil sedmý, i když startoval až na 40. pozici.

Češi se opět nevešli mezi dvacítku nejlepších. Nejpovedenější závod má za sebou Michal Krčmář, který ze startovního 34. místa poskočil na konečnou dvaadvacátou příčku. Ondřej Moravec skončil 41., tedy těsně za bodovanými pozicemi. Tomáš Krupčík skončil dvě místa za Moravcem. Michal Šlesingr, kterého trápí bolest kolene, do závodu nenastoupil.

SP v biatlonu v Annecy (Francie):

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. J. Bö (Nor.) 32:52,7 (0 trest. okruhů), 2. M. Fourcade (Fr.) -1:01,4 (2), 3. Šipulin -1:10,5 (1), 4. Loginov (oba Rus.) -1:10,7 (1), 5. Schempp (Něm.) -1:32,3 (2), 6. Desthieux (Fr.) -1:41,9 (2), 7. Hofer (It.) -1:47,9 (1), 8. Doll (Něm.) -1:48,2 (2), 9. Eder (Rak.) -1:56,9 (1), 10. Bjöntegaard (Nor.) -2:05,2 (2), ...22. Krčmář -3:00,2 (2), 41. Moravec -4:08,3 (4), 43. Krupčík (všichni ČR) -4:34,9 (4).