Stíhací závod žen vyhrála Slovenka Kuzminová, mezi Češkami byla nejlepší Vítková na jedenáctém místě

Stíhačku žen v rakouském Hochfilzenu ovládla slovenská závodnice Anastasia Kuzminová. Druhá byla Finka Mäkäräinenová, která v cílové rovince předjela Bělorusku Domračevovou. Do závodu nastoupily jen dvě Češky a lépe se vedlo Veronice Vítkové, která skončila na jedenáctém místě. Markéta Davidová dojela padesátá. Hochfilzen / Rakousko 15:40 9. 12. 2017 (Aktualizováno: 16:11 9. 12. 2017)

Do sobotního stíhacího závodu na 10 kilometrů vyjela z prvního místa vítězka pátečního sprintu Běloruska Domračevová a až do třetí střelecké položky, té první ve stoje, se držela na čele závodu. Na ní ovšem chybovala a pustila před sebe bezchybnou Kuzminovou, která už první místo do konce závodu udržela.

Třiatřicetiletá slovenská závodnice se tak může radovat z vítězství ve Světovém poháru po téměř čtyřech letech. Celkem už má v kariéře na kontě prvních míst šest.

O druhé místo se až do cílové rovinky přetahovaly Domračevová s Mäkäräinenovou, nakonec ale Finka potvrdila svou perfektní běžeckou formu a běloruskou sokyni těsně před cílem předjela.

Nejlepší česká závodnice Veronika Vítková si oproti startovní pozici i přes tři trestná kola polepšila o osm míst a nakonec dojela jedenáctá. Nebýt chyby na poslední střelecké položce, skončila by devětadvacetiletá Češka v první desítce. Druhá česká závodnice Markéta Davidová skončila na padesáté příčce.