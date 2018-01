Stoch na Turné vyrovnal legendární výkon Svena Hannawalda. Ten mu za to údajně dluží pití

Za 66 let to zvládli jen dva skokani na lyžích. Jako první Němec Sven Hannawald, naposledy Polák Kamil Stoch, který vyhrál všechny závody Turné čtyř můstků. Oba rekordmani se potkali hned potom, co čerstvý vítěz sundal z nohou lyže. Než se začalo vyhlašovat, chvíli to ještě trvalo.

