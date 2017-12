Střílel jsem čistě a byl jsem lepší, hodnotí první výhru biatlonista Boe. Foucarde slibuje zlepšení

Martin Fourcade v minulých letech často porážel soupeře rozdílem třídy, ve čtvrtečním vytrvalostním závodě Světového poháru v Östersundu se stal ale stejně jako celý zbytek startovního pole biatlonovou obětí norského soupeře. Johannes Thingnes Boe zvítězil o neuvěřitelné dvě minuty, třetí Fourcade ztratil o dalších několik vteřin víc. Östersund 7:47 1. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Thingnes Bö | Foto: News Agency/Robert Henriksson | Zdroj: Reuters

Fourcade není zvyklý prohrávat, natož pak o více než dvě minuty, to se mu za celou minulou sezonu nestalo ani jednou. A dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že by francouzského suveréna mělo něco takového potkat tentokrát, ale při poslední zastávce na střelnici dvakrát chyboval.

„Já vím, už podruhé, samé nuly a pak chyby na jedné položce, stejně jako minulý rok tady v Östersundu,“ litoval pak na tiskové konferenci. Jenže zatímco vloni bral za stejných střeleckých okolností zlato, teď seděl vedle Nora, který by letos mohl výjimečných Fourcadových omylů využívat ve svůj prospěch.

„Před závodem samozřejmě nemůžete myslet na to, že vyhrajete o dvě minuty. V každém kole jsem měl o Martinovi přehled, takže jsem věděl, že střílí nula, nula, nula a pak najednou za dvě. Věděl jsem, že když dám já čtvrtou nulu, vyhraju tenhle závod. Střílel jsem čistě, a byl jsem lepší,“ říkal Johannes Thingnes Boe.

Nor bude pravděpodobně i v dalších měsících jeden z největších konkurentů Fourcada. Ten nakonec přešel s úsměvem nepřesné rány v rozhodující chvíli závodu a připomněl, kde by rád svému soupeři tohle všechno oplatil.

„Když to porovnám s minulou sezonou, jsem na tom celkem slušně. Takže by bylo hezké říct, že jsem teprve na 80 procentech své formy, ale pravděpodobně je to teď moje maximum. Na olympijské hry se prostě připravím, jak jen to půjde, a to je výzva pro kluky po mé pravici,“ ukazoval francouzský biatlonista na své soupeře, a pro tentokrát také přemožitele.