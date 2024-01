Superobří slalom v Zauchensee ovládla Hütterová. Ledecká dokončila osmnáctá

SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee (Rakousko):

Ženy - superobří slalom: 1. Hüterová (Rak.) 1:13,17, 2. Lieová (Nor.) -0,09, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,21, 4. Brignoneová -0,32, 5. Bassinová (obě It.) -0,45, 6. Rädlerová (Rak.) -0,49, ... 18. Ledecká -1,46, 52. Nová (obě ČR) -4,26.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 3 z 10 závodů): 1. Hütterová 230, 2. Brignoneová 195, 3. Lieová 173, 4. Goggiaová (It.) 160, 5. Gutová-Behramiová 120, 6. Hählenová (Švýc.) 89, ...25. Ledecká 21.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 43 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 929, 2. Brignoneová 747, 3. Vlhová (SR) 722, 4. Gutová-Behramiová 609, 5. Hectorová (Švéd.) 458, 6. Goggiaová 450, ...51. Dubovská 55, 57. Ledecká 45, 100. Jelínková (všechny ČR) 6.