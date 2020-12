V superobřím slalomu ve Val d'Isere si nejlépe vedl Caviziel, ve Světovém poháru slavil poprvé

Úvodní superobří slalom lyžařů v sezoně vyhrál v chumelenici ve Val d'Isere Mauro Caviezel. I když dvaatřicetiletý Švýcar obhajuje malý křišťálový glóbus, dočkal se ve Světovém poháru prvního vítězství. První kolo obřího slalomu na Světovém poháru v Courchevelu vyšlo nejlépe slovenské favoritce Petře Vlhové. Val d'Isere 12:26 12. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mauro Caviezel | Zdroj: Reuters

Caviezel v těžkých podmínkách a špatné viditelnosti porazil o desetinu sekundy Adriana Smisetha Sejersteda z Norska, třetí Rakušan Christian Walder měl půlsekundovou ztrátu. Oba se v sobotu dočkali prvního pódiového umístění v kariéře.

Caviezel už měl medailí deset, ale na zlato čekal. „Ty řeči, že jsem vyhrál glóbus bez jediného vítězství, mě moc netrápily. Je to pokaždé o setiny. Ale když to klapne i s výhrou, o to je všechno hezčí,“ řekl švýcarský lyžař.

V čele Světového poháru se osamostatnil díky dnešnímu 7. místu Francouz Alexis Pinturault. Češi mezi 58 startujícími nebyli. V neděli je ve Val d'Isere na programu první sjezd.

Ženám vládla Vlhová

První kolo obřího slalomu na Světovém poháru v Courchevelu vyšlo nejlépe slovenské favoritce Petře Vlhové.

Vedoucí žena celkového pohárového pořadí a mistryně světa v této disciplíně si za vytrvalého sněžení ve francouzském středisku vypracovala náskok 49 setin před Martou Bassinovou z Itálie, třetí je americká hvězda Mikaela Shiffrinová.

Vlhová vyrazila na trať se startovním číslem 1 a usiluje o čtvrté vítězství v sezoně. Dosud vyhrála dva slalomy speciál v Levi i paralelní variantu v Lech/Zürsu. Ve zbylém startu v tomto ročníku skončila třetí při zahajovacím obřím slalomu v Söldenu, kde triumfovala Bassinová.

Jako poslední se na trať v Courchevelu vydá se startovním číslem 69 česká reprezentantka Tereza Kmochová. Druhé kolo začalo ve 12.30.