Svaz lyžařů nově povede David Trávníček. Podle Jandy skvělá volba, Neumannová vidí střet zájmů

Novým šéfem Svazu lyžařů se o víkendu stal David Trávníček. Ve funkci nahradil Lukáše Heřmanského, který ještě před vypršením svého čtyřletého mandátu oznámil, že z osobních důvodů z funkce odstoupí a bude prvním místopředsedou. Trávníček byl jediným kandidátem a žádný z více než 70 hlasujících nebyl proti jeho zvolení. Praha 19:02 16. května 2022

„Já si myslím, že je to skvělá volba. Protože je za ním skvělá minulost a je to skvělý manažer. Určitě by lyžařskému sportu mohl pomoct,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Jakub Janda, který je spokojený s tím, kdo se dostal do čela Svazu lyžařů.

Šéfovi úseku skokanů na lyžích se líbí, že David Trávníček jako spolumajitel firmy SportInvest, která byla před dvěma lety také u pořádání Světového poháru alpských lyžařů ve Špindlerově Mlýně, má ve sportovním světě úspěch. A nevadí mu, že nový šéf svazu je ve společnosti stále.

„Určitě má i větší přehled, co se týká komerčních peněz. Čím víc peněz se sežene, tím víc dostanou úseky a budou mít víc na přípravu,“ dodal.

„Samozřejmě je to střet zájmů, nemělo by to tak být. Na druhou stranu nebyl protikandidát, bývalý předseda Heřmanský svou funkci složil a zástupci úseků si zvolili svého zástupce takto. Je potřeba vyčkat, jak bude nové vedení pracovat a co svazu přinese,“ reagovala bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová.

Dodala, že údajně ještě před volbou David Trávníček říkal, že svůj střet zájmů vyřeší. K podobným rozhodováním v minulosti dospěli i jiní předsedové svazů.

Například Miroslav Pelta při zvolení předsedou fotbalového svazu neprodal Jablonec hrající první ligu, kterou v té době svaz řídil.

Stejně tak si svou roli v bývalé firmě ponechal současný šéf Mezinárodní lyžařské federace FIS Johan Eliasch. Dlouholetý šéf firmy Head vyrábějící například lyže byl zvolený do čela právě pro své schopnosti pohybovat se ve světě marketingu a pro svou snahu modernizovat lyžařské prostředí.