‚Doufám, že si v něm ještě pobudu.‘ Janatová si po životním úspěchu oblíbila křeslo pro lídra závodu

Kdo si pamatuje medaile Lukáše Bauera nebo Kateřiny Neumannové, možná si říká, že je to pořád málo. Pravdou ale je, že se české běžkyně na lyžích výrazně zvedají. Na domácím Světovém poháru v Novém Městě na Moravě se hned dvě předvedly v dobrém světle. Kateřina Razýmová skončila desátá, Kateřina Janatová třináctá. Nové Město na Moravě 21:25 18. ledna 2020

Když projela cílem, sundala si lyže z nohou, oblékla si teplou bundu a pak se posadila do asi nejoblíbenějšího a za těchto okolností snad i nejpohodlnějšího křesla, ve kterém chce zbytek závodu sledovat snad každý běžec na lyžích.

České běžkyně na lyžích se na domácích tratích v Novém Městě na Moravě předvedly ve skvělém světle.

Podle zvyklostí slouží průběžně vedoucímu závodníkovi. Jistě, o několik minut později ji z něj soupeřky vystrnadily, ale i tohle krátké posezení svědčí o jistém vzestupu českých reprezentantek. Vždyť v posledních letech tohle křeslo se závistivým pohledem jen míjely.

„Pro mě to bylo poprvé a byl to úžasný pocit. Doufám, že si v něm ještě pobudu a posadím se do něj víckrát. Opravdu jsem to nečekala, ale asi nebude náhoda, že se mi to podařilo zrovna tady,“ měla Kateřina Janatová radost ze svého nejlepšího výsledku v kariéře.

Ideálně načasované. Zrovna na tratích v Novém Městě na Moravě, na kterých byla ještě o něco rychlejší nakonec desátá Kateřina Razýmová.

„Obecně je pro české lyžování skvělé, že se tam vždycky někdo mihne, není to na jednom člověku,“ řekla Razýmová Radiožurnálu.

„I pro diváky je to zajímavější. I když před startem jsem domácí fanoušky vnímala hodně, asi do druhého kilometru jsem měla svázané nohy a byla jsem neskutečně nervózní. Pak se to ale rozjelo a pocity se už jen zlepšovaly,“ připomněla i to, že se už podruhé v sezoně dvě české běžkyně probojovaly do nejlepší patnáctky. To tu předtím hodně dlouho nebylo.

A protože se ztrátami ze sobotní desítky nastoupí i do nedělního stíhacího závodu, proč by nemohlo být ještě veseleji? „Je to dobrá výchozí pozice. Ztráta není až tak obrovská, zítra s nimi zatočíme,“ plánuje Kateřina Razýmová další posun směrem vpřed i další důkaz toho, že se české běžecké lyžování po letech probudilo z kómatu.