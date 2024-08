Nové Město Světový pohár v běhu na lyžích v roce 2025 hostit nebude, svaz nemá na akci peníze

Ze StarDance mi chybí nejvíc čas strávený na tréninku, přiznává Adamczyková po specifické sezoně

„Bylo to intenzivní období. Mám pocit, že až do letošního dubna jsem se nezastavila. Po StarDance jsem hned naskočila do sezony a najednou bylo tři čtvrtě roku pryč,“ vzpomíná Eva Adamczyková.