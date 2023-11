Valnes na úvod světového poháru zaskočil Klaeba, ženský sprint vyhrála Ribomová. Bodovali čtyři Češi

Úvodní závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko) - sprint klasicky:

Muži: 1. Valnes (Nor.) 2:37,96, 2. Jouve (Fr.) -0,83, 3. Klaebo (Nor.) -1,70, 4. Pellegrino (It.) -2,40, 5. Evensen -8,45, 6. Jenssen (oba Nor.) -11,75, ...17. Novák - vyřazen ve čtvrtfinále, 51. Černý, 64. Šeller, 74. Fellner (všichni ČR) - všichni vyřazeni v kvalifikaci.

Ženy: 1. Ribomová 3:00,78, 2. Sundlingová (obě Švéd.) -0,85, 3. Skistadová (Nor.) -1,81, 4. Karlssonová -2,9, 5. Svahnová (obě Švéd.) -3,56, 6. Joensuuová (Fin.) -12,58, ...18. Beranová, 22. Antošová, 28. Janatová (všechny ČR) - všechny vyřazeny ve čtvrtfinále.