Biatlonistky před štafetou podporují Davidovou. ‚Víme, že je skvělá závodnice,‘ říká Voborníková

Do stíhacího závodu vyjela po sprintu jako 47. A přestože si pozici v cíli vylepšila, nestačilo to na lepší než 35. místo. Řeč je o Markétě Davidové, která nemůže najít ideální formu a před závody štafet ji trápí hlavně výkony na střelnici. Od zpravodaje z místa Hochfilzen 10:59 10. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová ve stíhacím závodě | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Ze 47. místa se prostě nedá závodit. Každý ví, že jsem na sebe přísná, takže tohle mi prostě nestačí,“ hodnotila momentální rozpoložení Markéta Davidová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české biatlonistky před štafetou

„Makula se tady možná trápí, ale jinak je top závodnice,“ nepochybuje přesto o schopnostech Markéty Davidové Jessica Jislová.

„Terka tady dala čtyři nuly, takže to byl super závod,“ vyzdvihuje Jislová ještě Terezu Voborníkovou, která díky čisté střelbě vybojovala ve stíhacím závodě výborné 11. místo.

I 23letá rodačka z Vrchlabí je přitom přesvědčená o tom, že zlepšení výkonů a následně výsledků je v případě zkušenější reprezentační kolegyně jen otázkou času.

„V každém závodě do toho musí jít člověk s čistou hlavou. Každý den je nová šance vybojovat dobrý výsledek. Markéta je skvělá závodnice. To všichni víme. Musí se do toho jenom zpátky dostat,“ věří Voborníková.

Spokojená Charvátová

Kvarteto českých biatlonistek doplní ve štafetě Lucie Charvátová, která 19. místem ve stíhacím závodě jasně ukázala, že v případě kvalitní střelby se stále může porovnávat s biatlonistkami širší světové špičky.

„Cítím se tady strašně dobře, takže se mi tu hezky závodí. Střelnice je klidná a tratě nejsou těžké, ale tahavé, takže se do toho můžu opřít vší silou. Sedí mi tu úplně všechno,“ pochvaluje si Charvátová.

Do závodu štafet vyjedou biatlonistky ve 14 hodin a 15 minut, muži odstartují týmovou soutěž už dopoledne v půl dvanácté.