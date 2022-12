Štvrtecký si v Hochfilzenu dojel pro životní výsledek, závod ve sprintu dokončil na osmém místě

Biatlonista Jakub Štvrtecký skončil osmý ve sprintu Světového poháru v Hochfilzenu a zaznamenal nejlepší výsledek v kariéře. Třiadvacetiletý český reprezentant trefil na střelnici všech deset ran a poprvé se umístil v první desítce. Od rozšířeného pódia pro šest nejlepších dělilo rodáka ze Vsetína bezmála sedm vteřin. Hochfilzen (Rakousko) 16:12 9. 12. 2022 (Aktualizováno: 16:44 9. 12. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Štvrtecký | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Také druhý sprint sezony ovládl Nor Johannes Thingnes Bö, který si upevnil vedení v průběžném pořadí Světového poháru.

Trojnásobný vítěz velkého křišťálového glóbu porazil díky bezchybné střelbě o 43 vteřin jednou chybujícího Émiliena Jacquelina z Francie. Třetí byl další Nor Sturla Holm Laegreid.

„Abych si věřil a udělal to, jak mám. Myslím, že mi tady v tom Matt Emmons hodně pomohl, zvedl mi sebevědomý a za to jsem moc rád. On je furt pozitivně naladěný a dokáže to velice dobře přenést i na nás. Za mě tedy jen pozitivní,“ zhodnotil pro Radiožurnál Sport Štvrtecký spolupráci s trenérem střelby Emmonsem.

Umístění v první desítce atakoval také Michal Krčmář. Nejzkušenější český biatlonista v poli však doplatil na dvě chyby při střelbě vestoje a skončil patnáctý.

Bodoval i sedmatřicátý Tomáš Mikyska, s nímž se do stíhacího závodu dostal ještě sedmapadesátý Mikuláš Karlík. Neuspěl jen Jonáš Mareček na 62. příčce.

Štvrteckého radost

Štvrtecký měl na trati 19. nejrychlejší čas a vedle střelby vleže si stoprocentně poradil i s obávanou stojkou. Když se startovním číslem 9 dorazil do cíle na průběžném prvním místě, zatnul pěst a zakřičel si radostí.

Přestože se přes českého biatlonistu dostalo později sedm elitních závodníků, vylepšil si Štvrtecký dosavadní maximum, kterým bylo 16. místo ze sprintu v Annecy před třemi lety.

Ještě rychleji běžel Krčmář, který figuroval před závěrečnou střelbou vestoje na devátém místě. Udělal však dvě chyby a z první desítky vypadl.

Program SP v Hochfilzenu pokračuje v sobotu. Muže čeká štafeta, ženy poběží stíhací závod.

Matthew Emmons poprvé na střelnici jako trenér českých biatlonistů přímo při SP. Jeho příchod k mužskému týmu je myslím skvělým tahem, o svém přístupu (zdůrazňování kladů a ne chyb) vám ještě na @RadiozurnalS povypráví a k počtení to bude i na @iROZHLAS_sport pic.twitter.com/dq3r3TFR6j — Jan Suchan (@jsuchan7) December 9, 2022

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko): Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 23:04,0 (0 trest. okruhů), 2. Jacquelin (Fr.) -43,0 (1), 3. Laegreid -46,9 (1), 4. Andersen (oba Nor.) -54,5 (0), 5. Rastorgujevs (Lot.) -1:00,4 (0), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -1:03,7 (1), ...8. Štvrtecký -1:10,5 (0), 15. Krčmář 1:37,4 (2), 37. Mikyska -2:22,6 (1), 57. Karlík -3:01,4 (3), 62. Mareček (všichni ČR) -3:11,4 (2)