Samková se českým fanouškům nepředstaví, další zimní domácí vrcholné akce jsou zatím v plánu

Olympijská vítězka snowboardcrossařka Eva Samková se v této sezoně domácího Světového poháru nedočká, ale s dalšími elitními akcemi v Česku se zatím v zimě počítá. Biatlonisté dostanou dokonce dvojnásobonou porci závodů, ale ve hře jsou i běžci na lyžích a freestyle snowboardisti. Praha 19:15 29. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snowboardcrossařka Eva Samková | Foto: Tom Pennington | Zdroj: Profimedia

Nové Město na Moravě uspořádá v první polovině března místo plánovaného jednoho dílu Světového poháru v biatlonu dvě kola za sebou. Vysočina Arena převezme závody, které se měly konat v dějišti zimních olympijských her 2022 Pekingu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Závody Světového poháru v Česku se zatím převážně připravují podle plánu. Více v příspěvku Jakuba Marka

A zatím se počítá i se závody ve slopestylu. Podobně bouřlivou atmosféru jako před lety ve Špindlerově Mlýně asi čekat nemůžeme, ale březnové finále Světového poháru zatím v ohrožení není.

„Připravujeme se na nejhorší scénář. To znamená, že je možné, že by celá trať byla uzavřená jen pro závodníky. Ale samozřejmě doufáme, že už za sebou budeme mít hlavní vlny covidu a budeme to moct udělat tak jako vždycky,“ řekl Radiožurnálu průkopník českého snowboardingu a zakladatel závodu s názvem Snow Jam Martin Černík.

Akce ve Špindlerově Mlýně bude zároveň jednou z kvalifikací na olympijské hry 2022. A tak by se v Krkonoších měly sejít hvězdy světového slopestylu – tedy disciplíny, ve které snowboardisti předvádí triky na různorodých překážkách a skocích.

Nadějně to vypadá i s únorovým Světovým pohárem v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě

„Je to poslední testovací závod před mistrovstvím světa. Myslím si, že hodně týmů si tam bude chtít rozjet závodníky a udělat třeba poslední změny v nominaci. Veškeré přípravy běží standardně, řeší se to s krajskou hygienickou stanicí a je to snad na dobré cestě,“ věří šéf českého běhu na lyžích Lukáš Sacher, že se na Vysočině bude závodit těsně před světovým šampionátem v německém Oberstdorfu.

Koronavirus i nedostatek sněhu

Na únorovou premiéru Světového poháru ve snowboardcrossu v Česku se těšila olympijská vítězka a mistryně světa Eva Samková, ale bude si muset minimálně další rok počkat.

Biatlonisté do Číny nepoletí, v Novém Městě se uskuteční dva závody Světového poháru Číst článek

„Důvodem jsou organizační potíže ve spojitosti se situací kolem covidu. A pak se domnívám, že úseku snowboardingu chyběly peníze,“ přibližuje důvody zrušení Světového poháru Martin Palán ze skiareálu Dolní Morava. Tamní středisko si podle něj ale nezavřelo cestu do elitního seriálu.

„Dveře jsme si doufám nepřibouchli. Navíc mám informaci, že i další prosincové závody Světového poháru byly také zrušeny. Takže je to otázka i dalších středisek v Itálii nebo Rakousku,“ dodal.

Rakouský Montafon zatím jen přesunul závod na leden, ale italská Cervinia skutečně akci zrušila. V obou případech ale nebyla příčinou koronavirová pandemie, ale nedostatek sněhu.

Palán ale věří, že v následující, olympijské sezoně Světový pohár ve snowboardcrossu na Dolní Moravě přece jen bude. Tamní středisko má zažádáno také o pořadatelství mistrovství světa juniorů.