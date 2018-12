Nové Město na Moravě bude znovu hostit Světový pohár, fanoušků by tentokrát mělo dorazit méně

Vítězství Koukalové v závodě s hromadným startem, to byla až pohádková tečka za posledním Světovým pohárem v Novém Městě před dvěma lety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 34 tisíc fanoušků hnalo české biatlonisty při posledním Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Ten letošní ročník bude v něčem jiným. Tentokrát se bude závodit bez Gabriely Koukalové a taky s menší diváckou kulisou

Na stadionu i podél trati ji hnalo 34 tisíc lidí. Už druhou sezonu se český biatlon učí žit bez mistryně světa a olympijské medailistky, ale to prý není důvod, proč tentokrát dorazí méně fanoušků, vysvětluje šéf organizátorů a předseda českého svazu Jiří Hamza.

„Jedna věc je, že jsou nové bezpečností předpisy. Druhá věc je, že jsme chtěli i snížit kapacitu, protože si myslím, že minule už tam lidí bylo přespříliš. Není samozřejmě naším zájmem, aby se někomu něco stalo,“ upozorňuje Hamza.

„Dohromady i s tratěmi jsme schopni dostat se 27 až 28 tisíc, protože tam už nechceme víc lidí pouštět. Minule už to bylo, mírně řečeno, diskomfortní,“ popisuje šéf českého biatlonu.

Gabča ví, kdo má jaký telefon, reaguje šéf biatlonu na možný návrat Koukalové Číst článek

Už jen stovky vstupenek prý zbývají a na místě už se prodávat nebudou. Jejich majitelům by čeští biatlonisté určitě rádi přichystali podobný zážitek jako už několikrát. Třeba Ondřej Moravec tu před lety svou rychlopalbou zařídil smíšené štafetě bronz z mistrovství světa.

„Každý z nás má za cíl tam uspět. Prostě do toho dát maximum, co půjde. Je to dané hlavně tou atmosférou, co tam je. Ta pak člověka vybičuje k extra výkonům,“ myslí si Moravec.

Jestli se to povede i tentokrát, uslyšíte také ve vysílání Radiožurnálu. Závodit na SP v Novém Městě na Moravě se bude od čtvrtka 20. do neděle 23. prosince.