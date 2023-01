‚Mám tady hezké vzpomínky.‘ Vlhová už si ve Špindlu vyzkoušela sjezdovku, podmínky chválí

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová nevyužila možnost volné jízdy na svahu ve Špindlerově Mlýně. Tam se pojedou o víkendu dva slalomy Světového poháru alpských lyžařek. Hlavní soupeřka Shiffrinové v posledních let, Slovenka Petra Vlhová, se naopak na černou sjezdovku ve Svatém Petru vydala, aby si prudký kopec připomněla. Špindlerův Mlýn 16:49 27. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Vlhová | Zdroj: Reuters

Do Špindlerova Mlýna dorazily už všechny lyžařky, které v něm v sobotu a pozítří pojedou slalomy Světového poháru.

Jak důležité je pro vás závodit na kopci, kde jste už předtím vyhrála?

Mám tady hezké vzpomínky, byla jsem tu na pódiu. Tenhle rok je to jiná situace, takže věřím, že to dobře dopadne a zajedu dobře.

Během šesti dnů se ve Světovém poháru jedou čtyři závody a jsou ve dvou rozdílných pohoří. Jak je to pro vás náročné?

Je to o tom, jak to zvládnete logisticky a jak se tomu přizpůsobíte. Mám skvělý tým, který to logisticky zabezpečil tak, aby jsem se cítila co nejpohodlněji a aby jsem se co nejrychleji přesunula mezi závody a dokázala trénovat. Všechno jsme zvládli, jsme na to zvyklí, že je program náročný a nabitý.

O Špindlerově Mlýně se před 20 lety mluvilo jako o sérii nejprudších a nejtěžších sjezdovek. Jak vám ta sjezdovka svědčí?

Vypadá to dobře, podmínky jsou dobré. Je zima a myslím, že v sobotu to budou dobré závody.

Kolik očekáváte, že sem přijede fanoušků ze Slovenska?

Když se podíváme zpátky do roku 2019, tak by mohlo přijet hodně Slováků. Uvidíme zítra.