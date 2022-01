Trenér chválil, biatlonisté ale se štafetou spokojeni nebyli. ‚Pokažených položek je dost,‘ štve Krčmáře

Přáli si lepší umístění, ale nadávat taky nemusí. Čeští biatlonisté skončili v jediné smíšené štafetě Světového poháru před olympijskými hrami devátí. Kvarteto Jakub Štvrtecký, Michal Krčmář, Markéta Davidová, Jessica Jislová sice bylo o více než tři minuty pomalejší než vítězní Norové, ale zároveň ukázalo, že má na víc. Od zpravodaje z místa Oberhof 17:50 8. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář předává štafetu Markétě Davidové | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Deváté místo smíšené štafety českých biatlonistů na Světovém poháru v německém Oberhofu nezní nijak hvězdně. Zároveň v sobě ale skrývá příslib do budoucna.

„Pořád jsme tam byli v kontaktu a v boji o medaili, což je pro nás hrozně povzbuzující pro další závody,“ hodnotil pro Radiožurnál Ondřej Rybář, který byl ale zároveň zklamaný, protože cítil, že jeho svěřenci měli na lepší než deváté místo.

To je ale zároveň příslibem, ostatně žádný člen českého kvarteta nebyl po svém úseku vyloženě spokojený. Rychlý běžec, ale zároveň čtyřikrát dobíjející střelec Jakub Štvrtecký.

„Na trati to bylo super, to se mi jelo moc dobře. Ale na střelnici to byla škoda, že jsem to nedal hned napoprvé, to by to vypadalo určitě jinak,“ řekl Štvrtecký.

Michal Krčmář, který po bezchybné střelbě vleže musel vestoje dvakrát dobíjet. „Těch pokaženejch položek vestoje je docela dost. Ačkoliv to jsou těsné rány, tak jsou mimo a kazí mi to závody. Sám na to musím přijít a víc to do hloubky probrat a neříkat jen, že zítra bude další den,“ povzdychl si Krčmář.

Také Markéta Davidová našla kritická slova, přestože byla na svém úseku druhá nejlepší i druhá nejrychlejší na lyžích, po úvodních devíti přesných výstřelech totiž na závěrečný terč jeden náhradní náboj přece jen potřebovala.

„Ta jedna tam bejt nemusela. Jak říkal Jindra Šikala, poslední ránu nedává jen blbec,“ připomněla svého bývalého kouče Markéta Davidová, po které finišovala Jessica Jislová.

Ta mohla nakonec bojovat i o stupně vítězů, jenže jí na náročné oberhofské trati proti zdatnějším lyžařkám zkrátka došly síly, což se projevilo i na střelbě vestoje, při které se až posledním dobitím zachránila před trestným kolem.

Jislová se svým výkonem spokojená podle svých slov nebyla. „Prostě se mi jelo strašně špatně a asi i proto jsem poprvé nezvládla udržet tu stojku.“

Zkrátka je co zlepšovat a to je dobrá zpráva směrem k příští smíšené štafetě, která bude až na olympijských hrách v Pekingu.