Dělal jsem to, co mám natrénované, komentoval Hornig výkon na střelnici. Nadchl i trenéra Emmonse

Čeští biatlonisté si ve Světovém poháru dojeli pro nejlepší týmový výsledek letošní sezóny. Kvarteto Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska, Michal Krčmář a Vítězslav Hornig skončilo na 6. místě. Výrazný podíl na konečném umístění měl právě finišman Vítězslav Hornig, kterého v závěrečném úseku povzbuzoval i Michal Krčmář. Oberhof 8:08 8. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Hornig | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Čeští biatlonisté i biatlonistky se se Světovým pohárem v Oberhofu rozloučili v závodech štafet shodně 6. místem. Nejvíc pak upoutal výkon finišmana mužské reprezentace Vítězslava Horniga.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal biatlonista Vítězslav Hornig na svůj výkon ve štafetovém závodě v Oberhofu

„Super! Myslím, že Víťa předvedl přesně to, v čem je silný a to je rychlá střelba. Jsou to emotivní chvíle, člověk prožívá každou ránu závodníka v týmu,“ komentoval v průběhu závodu výkon Vítězslava Horniga nejzkušenější člen české výpravy Michal Krčmář.

Čtyřiadvacetiletý finišman se po položce vleže nemýlil v extrémně těžkých povětrnostních podmínkách ani při střelbě ve stoje a k superlativům tak přiměl i trenéra střelby Matthew Emmnose.

„To byla fakt fantastická střelba. Byl připravený, sebevědomý a věděl, co se děje na střelnici,“ nešetřil chválou trenér střelby Emmons.

Americký kouč v českých službách pak ocenil i to, že se 24letý Hornig, pro kterého to byl v Oberhofu navíc první Světový pohár letošní sezóny, nenechal rozhodit proměnlivým větrem, ani chybujícími soupeři.

„Je úplně jedno, jaké jsou podmínky. Vždycky je cíl provést práci, kterou umíme. Dobrá poloha, dýchat, být trpělivý a vidět odskok,“ popisoval Emmons.

Některé věci vidím jinak, říká střelecký trenér biatlonistů Emmons. Vzpomínal i na terče, co minul Číst článek

Vítr ani nevnímal

Slova Matthew Emmonse o soustředění se na vlastní výkon pak v cíli potvrdil i přímo Vítězslav Hornig.

„Došlo k tomu jen tak, že jsem dělal to, co dělám pořád a co mám natrénované. Nic jsem nevymýšlel jiného v těch podmínkách. Vždycky se snažím dělat to takhle a když to dělám správně, tak to tam padá,“ vysvětloval čtyřiadvacetiletý biatlonista.

To ale neznamená, že by bezchybné práci s malorážkou nepředcházela detailní příprava.

„Určitě na ležce se to muselo sledovat, protože i při nástřelu se nám občas stalo, že chvílemi to foukalo zprava víc, chvílemi méně a chvílemi se vítr otočil a byl zleva. Když už si lehnu do polohy, tak na praporky stejně moc nekoukám,“ dodává Vítězslav Hornig, vedle kterého sestřelil na posledním úseku všech deset terčů už jen fenomenální Nor Johannes Thingnes Bö.