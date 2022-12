České biatlonistky doběhly v první štafetě sezony šesté. Vyhrály favorizované Švédky

Obě české biatlonové štafety se na Světovém poháru v Kontiolahti umístily v první šestce. Muži v sestavě Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Jonáš Mareček skončili pátí, Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Markéta Davidová a Lucie Charvátová vybojovaly šestou příčku. Vítězství slavili favorizovaní Norové před Německem a Francií, v ženském závodě navázaly na celkový triumf z minulé sezony Švédky před Němkami a oslabenými Norkami. Kontiolahti 16:07 1. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucie Charvátová na střelnici třikrát dobíjela a přivezla českou štafetu do cíle na šestém místě | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Jislová nerozjela štafetu ideálně. Při střelbě udělala jen jednu chybu, v posledním běžeckém kole ale nabrala dalších dvacet sekund a Voborníkovou vyslala na trať na desáté příčce. Češky ztrácely 40 sekund na vedoucí Norky, které jely bez hvězd Marte Olsbuové Röiselandové a Tiril Eckhofové. "Dala jsem do toho vše, co se dalo. Štafeta se ale jela snad nejrychleji, co si pamatuju," prohlásila Jislová.

Dvojnásobná juniorská šampionka Voborníková třikrát opravovala a propadla se o další tři místa. Hvězda týmu Davidová převzala štafetu s téměř dvouminutovou ztrátou na čelo. Na střelnici vždy jednou dobíjela a posunula Češky na deváté místo.

„Dneska to dost bolelo. Jak je to krátký závod, běhá se hodně rychle. Určitě to bylo bolavější než včera,“ řekla sedmá žena ze středečního vytrvalostního závodu.

Před závěrečným úsekem ztrácely reprezentantky na první šestku takřka minutu a čtvrt. Finišmanka Charvátová ale udělala jen tři chyby, vyhnula se trestnému kolu a v poslední běžecké části předstihla tři závodnice včetně Finky Eriky Jankaové.

„Když cítíte, že o něco jde, tak nastartujete všechny vrtule a pustíte do toho vše, co máte. V posledním kole jsem tam nechala vše, co jsem měla. Nečekala jsem, že mohu ještě stáhnout tři závodnice,“ konstatovala Charvátová.

Ženy- štafeta 4x6 km: 1. Švédsko (Perssonová, Magnussonová, H. Öbergová, E. Öbergová) 1:14:59,8 (0 trest. okruhů + 6 dobíjení), 2. Německo (Weidelová, Schneiderová, Voigtová, Herrmannová-Wicková) -28,1 (0+6), 3. Norsko (Knottenová, Lienová, Femsteineviková, Tandrevoldová) -31,5 (0+3), 4. Francie -1:30,0 (0+7), 5. Švýcarsko -1:48,5 (0+8), 6. Česko (Jislová, Voborníková, Davidová, Charvátová) -3:13,1 (0+9).