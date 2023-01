České biatlonistky doběhly v generálce na mistrovství světa ve štafetě 10. Suverénně vyhrály Francouzky

Štafeta biatlonistek Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Markéta Davidová a Lucie Charvátová skončila v Anterselvě desátá. Je to její nejhorší výsledek v aktuální sezoně Světového poháru. V generálce na mistrovství světa doplatila po dobře rozjetém úvodu na střelecké chyby Davidové a Charvátové. Vyhrály Francouzky. Anterselva (Itálie) 13:52 22. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Voborníková předává štafetu Jessice Jislové | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Potřetí za sebou rozjížděla štafetu nejmladší členka týmu Voborníková. Tentokrát se jí dařilo a po dvou nulách předávala jako osmá se ztrátou 29 sekund na čelo.

„Mám radost, že se mi dvě nuly podařily a že jsem to předala takhle v kontaktu,“ pochvalovala si v rozhovoru pro Českou televizi. Na trati to pro ni bylo těžké. „Dneska mě hrozně uhnalo první kolo. Jelo se to úplně nesmyslně a bylo hrozně těžké si vyjíždět pozici,“ dodala.

Jen jeden náhradní náboj potřebovala Jislová. „Překvapila mě ležka, že mi to fakt sedělo. Se střelnicí jsem spokojená,“ ocenila. Běžeckou formu ale aktuálně nemá, její ztráta na průběžném osmém místě narostla bezmála na minutu a půl.

Jislová se potýká s problémy se žebry. „Při závodě jsem to necítila, na to jsem tak trošku spoléhala, že ta hlava bude vypnutá, že to nebudu vnímat. Ale není to dobré,“ řekla.

Zvyšování ztráty

Od Davidové se po sobotním výborném výkonu ve stíhacím závodě čekal posun dopředu, ale česká jednička při obou střeleckých položkách spotřebovala všechny náhradní náboje a jen těsně se vyhnula trestnému kolu. Osmou příčku sice udržela, ale předávala s více než dvouminutovým mankem.

„Je to ostuda, radost z toho fakt nemám. Jenom to ukazuje, že v biatlonu člověk nikdy neví, jestli se mu to znovu povede zastřílet dobře, nebo ne. Mrzí mě to, protože holky to rozjely dobře a já jsem jim to zkazila,“ litovala Davidová.

Charvátová po delší době znovu pokazila ve štafetě střelbu vestoje. Z prvních pěti ran netrefila čtyři a nakonec musela na dvě trestná kola. Češky tak dojely desáté s více než čtyřminutovým odstupem na vítězné Francouzky. Ty jenom dvakrát dobíjely a druhým Švédkám nadělily více než tři čtvrtě minuty. Třetí Němky už na reprezentantky galského kohouta ztratily přes minutu.

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie): SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie): Ženy - štafeta 4x6 km: 1. Francie (Jeanmonnotová, Chevalierová-Bouchetová, Chevalierová, Simonová) 1:07:21,3 (0 trest. okruhů + 2 dobíjení), 2. Švédsko (Perssonová, Magnussonová, H. Öbergová, E. Öbergová) -45,2 (0+8), 3. Německo (Voigtová, Schneiderová, Hettichová-Walzová, Kebingerová) -1:16,9 (0+10), 4. Itálie -1:30,4 (1+6), 5. Rakousko -1:56,1 (0+3), 6. Norsko -2:35,4 (3+9), ...10. Česko (Voborníková, Jislová, Davidová, Charvátová) -4:12,7 (2+13).