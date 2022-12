Do stíhaček už s taktikou nechodím a přizpůsobuji se, říká Krčmář před závodem, do kterého odstartuje 6.

Z výborné 6. pozice po sprintu bude do sobotního stíhacího závodu Světového poháru startovat nejzkušenější z českých biatlonistů Michal Krčmář. Ve francouzském Le Grand Bornand čeká stíhací závod i ženy. Markéta Davidová do něj bude startovat ze 16. místa. Krčmář i Davidová pro Radiožurnál Sport popsali své pocity před závodem. Le Grand-Bornand 8:54 17. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář při sprintu v Le Grand-Bornand | Zdroj: Český biatlon - Jaroslav Svoboda

„Běžecky to nebylo úplně ono. Od začátku jsem se na trati necítila dobře, takže to bylo bolavé. Zkusím s tím něco udělat, i když nevím, jestli zvládnu nějaké zázraky,“ hodnotila Markéta Davidová svůj výkon bezprostředně po dojetí sprintu.

Na vítěznou Švedku Magnussonovou ztratila necelých 52 sekund, na elitní desítku ji už ale přitom scházelo jen 10 vteřin. Nejlepší česká biatlonistka tak ze zkušeností sama dobře ví, že ji může vydařený výkon ve stíhacím závodu se čtyřmi střeleckými položkami posunout výsledky výrazně vpřed.

„Myslím, že je to docela nasekané. Vepředu je trochu mezera, ale potom je to ve vteřinkách, takže určitě bude o co jet.“

Krčmář netaktizuje

Vedle Markéty Davidové postoupila do stíhacího závodu i Jessica Jislová. Ta se do tratě vydá, stejně jako Michal Krčmář mezi muži, se ztrátou více než jedné minuty. Odstup Michala Krčmáře na čelo ale zkresluje suverénní Nor Johannes Thingnes Bö, který ve sprintu výrazně ujel všem konkurentům. K soupeřům od druhého do pátého místa to tak bude mít český reprezentant mnohem blíž.

„Když jedu takhle zepředu, tak se snažím vyvážet a pracovat s tempem. Pokud na to budu mít, tak chci jet s lidmi kolem sebe a střelnice to potom samozřejmě rozhází. Do stíhaček už s taktikou nechodím a přizpůsobuji to danému pocitu a situaci.“

Spolu s Michalem Krčmářem vyrazí do stíhacího závodu ze 30. místa Tomáš Mikyska a z 41. pozice Jakub Štvrtecký. Muži se na trať postaví v časových rozestupech od 12 hodin a 10 minut, ženy odstartují o dvě hodiny později. Oba závody vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.