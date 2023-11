Na hodnocení je ještě brzo, shodují se čeští biatlonisté. Krčmář si pochvaluje běžeckou formu

Už ve středu se české biatlonistky vrací po krátké závodní pauze na start Světového poháru ve švédském Östersundu. Ve štafetě žen nebude chybět ani největší týmová opora posledních let Markéta Davidová, které se ale o soutěžním víkendu nedařilo podle představ. Östersund 11:08 28. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Čeští biatlonisté se ve švédském Östersundu připravují na další část Světového poháru. Před závody štafet už tak mohli zhodnotit dosavadní působení v úvodu nové sezóny.

„Střelba bohužel není to, co bych si představovala, na druhou stranu jsem ráda, že běžecká část není tak hrozná, protože jsem ji čekala horší. Doufám, že se to nějak doladí,“ věří Markéta Davidová a připomněla vytrvalostní závod, ve kterém zaběhla šestý nejlepší čas, pět trestných minut ji ale odsunulo až do páté desítky celkového pořadí.

O mnohem lepší střelbu se mohla opřít Tereza Voborníková, tu ale naopak nepustil mezi nejlepší pomalejší běžecký výkon.

„Můj začátek sezony nikdy není kdovíjaký a letos je to stejné. Budu se trochu modlit, že běžecká forma bude stoupat, jinak jsem zklamaná.“

Krčmář ve formě

Spokojený může být po výkonech ve smíšené štafetě a vytrvalostním závodu Michal Krčmář, který se sice vrátil po delší nemoci, na energii v běhu to ale nebylo znát.

„Kolo od kola to bylo lepší a v posledním kole mě to potěšilo, protože jsem tam jel s Fillonem Mailletem a dokonce jsem mu v posledním dlouhém stoupání ujel. Prostě nestačil mému tempu a to mi zvedlo sebevědomí a povzbudilo mě to,“ zmínil Michal Krčmář skalp francouzského biatlonisty, který sezónu získal velký křišťálový glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru.

„Myslím, že je ještě brzo, abychom to hodnotili, protože vytrvalostní závod je trochu specifický. Ještě si počkejme, ale rozhodně je lepší, abych začal někde vzadu a doufal, že se budu posouvat dopředu,“ dodává Michal Krčmář, který se i dnes bude na v Östersundu připravovat na čtvrteční štafetu mužů.

