Světový pohár ve Finsku provází skromná atmosféra. ‚Biatlon tu není tak populární,‘ mrzí Voborníkovou

Finské Kontiolahti hostí první a také nejdelší zastávku biatlonového Světového poháru této sezony, ale velký zájem fanoušků na severu Evropy nečekejte. Při jednotlivých soutěžích je na hlavní tribuně v areálu jen zlomek diváků v porovnání s podniky v Německu nebo Česku. Stejně tomu bylo i v posledním zkráceném individuálním závodě žen, který se jel ve středu. Kontiolahti (Finsko) 13:22 5. prosince 2024

„Docela si to užívám, ale jsem i trochu zklamaný, že je tady tak málo finských fanoušků. Je to asi tím, že Kontiolahti je dost daleko od větších měst. Třeba Nové Město na Moravě není až tak daleko od Prahy, je to určitě mnohem blíž než odsud do Helsinek,“ říká fanoušek Matti ve finských barvách. Do Kontiolahti v oblasti Severní Karélie jel z Helsinek autem zhruba pět a půl hodiny.

Ještě delší cestu musel zvládnout Karl, který dorazil na sever Evropy s manželkou Heidi z Německa. Mnohem komornější atmosféra než třeba v Oberhofu nebo Ruhpoldingu mu ale vůbec nevadí.

„Biatlon je fajn, milujeme ho. Nemáme to sem úplně blízko, přijeli jsme od Stuttgartu, a jsme tady na kompletní program zdejšího Světového poháru. A to, že je tady méně lidí než na německých závodech, je pro nás mnohem lepší, protože jsme sportovcům blíž. Takhle je to pro nás lepší,“ říká německý fanoušek.

I pár stovek fanoušků dokáže udělat v Kontilohati teď už v typicky zimní zasněžené krajině příjemnou atmosféru. Také sportovci samozřejmě vnímají výraznou změnu v hlasitosti fanoušků na stadionu i podél trati v porovnání s drtivou většinou ostatních Světových pohárů.

Bez televizního přenosu

„To, že tady nejsou fanoušci, mě asi nepřekvapilo, ale zaskočilo mě, že přenos sobotního závodu vůbec nepřenášela finská televize. Byla jsem překvapená, že dostal přednost úplně jiný sport než biatlon. Bylo mi to líto. Bohužel, biatlon tady ve Finsku asi takovou popularitu nemá,“ mrzelo Terezu Voborníkovou.

Finská veřejnoprávní televize YLE skutečně do svého programu zařadila místo smíšené biatlonové štafety Světový pohár ve freestyle lyžování. Konkrétně v jízdě v boulích, který se jel také ve Finsku, v ještě severněji položené Ruce.