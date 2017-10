'Ať tahle forma vydrží celý rok.' Sáblíková od prvního startu v sezoně vede světové tabulky

„Zatímco ostatní už mají dva měsíce ledu, tak my máme teprve začátek a ničemu to nepřekáží. Radši budu dělat letní trénink a posouvat tělo dál než bruslit. Na ledě to není to pravé rozbudovávat organismus. Mám trošku jiný systém,“ vysvětluje trenér Petr Novák.

Během tréninku stojí přímo u dráhy a se stopkami v ruce dává instrukce svým svěřencům. Dvanáctka rychlobruslařů v českých kombinézách krouží po oválu, tempo udává Martina Sáblíková. Při každém průjezdu hlásí trenér časy průjezdů.

Během tréninku jel vláček pod vedením Martiny Sáblíkové jedno čtyřsetmetrové kolo za 31,2 sekundy a každé další vždy o sekundu rychleji. Takové tempo by znamenalo světový rekord na pětikilometrové trati, tolik kol ale Martina Sáblíková v tréninku nejezdí.

Přesto už má při svém prvním soustředění na ledě za sebou jeden závod a na třech kilometrech překvapila časem něco málo přes čtyři minuty a jednu sekundu i sama sebe.

„To mi hodně pomáhá a doufám, že mi tahle forma vydrží celý rok. Ve středu a čtvrtek se mi nejezdilo optimálně, říkala jsem si, že bych mohla být spokojená tak s časem 4:08. S tím by se dalo bojovat o top ten, pak mě to hodně překvapilo,“ usmívá se Martina Sáblíková.

Hned po prvním startu vyhoupla do čela letošních světových tabulek. První skluzy na ledě tak české medailové naději pro Pchjongčchang vyšly na výbornou, teď před ní stojí těžký úkol – udržet formu až do února.