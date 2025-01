Voborníková trefila všechny terče a ve vytrvalostním závodě dojela na 11. příčce, vyhrála Francouzka

Tentokrát na závodnice čekala tradiční patnáctikilometrová distance s minutovými penalizacemi za každý netrefený terč.

Nejlepší Češka minulé sezony SP Voborníková mířila přesně při všech dvaceti ranách a zaznamenala svůj nejlepší výsledek v tomto ročníku elitního seriálu. Dosud byla jejím maximem v individuálních závodech 20. příčka ze sprintu v Kontiolahti.

„Jsem za to fakt ráda, že se to takto sešlo a že to jsou letos první čtyři nuly, protože není standartní dát to každou sezonu. Loni se mi to povedlo, tak jsem ráda, že mám i letos čtyři nuly odškrtnuté a že to přišlo zrovna tady v tom závodě, kdy se za to přičítá minuta,“ pochvalovala si pro Radiožurnál Sport Voborníková.

Už před závodem Voborníková věděla, že k úspěchu ve čtvrtečních ideálních podmínkách potřebuje skvělou střelbu. Zvládla i těžký moment, kdy na třetí položce, druhé vleže, odkládala poslední ránu.

Na vítěznou Jeanmonnotovou ztratila minutu a 53 sekund. Od desáté Hanny Öbergové, která měla dvě trestné minuty, ji dělilo necelých devět sekund. V běhu za nejlepšími zaostala zhruba o dvě a půl minuty.

Podobný výkon na trati předvedla i Jislová, která ale udělala jednu chybu. Netrefila poslední terč na úvodní položce vleže.

Tři nuly měla po prvních třech položkách Kristýna Otcovská, ale pak udělala dvě chyby a propadla se mimo bodované pozice. Obsadila 50. místo. Lucie Charvátová byla se šesti trestnými minutami na 78. pozici.

Jeanmonnotová díky přesné mušce a třetímu běžeckému času zvítězila o 35,7 sekundy před Němkou Franziskou Preussovou, která měla jednu trestnou minutu. Třetí příčku obsadila s nulou Švýcarka Amy Basergaová.

Světový pohár v Ruhpoldingu bude pokračovat v pátek ve 14.20 mužskou štafetou.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo): Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Jeanmonnotová 41:35,5 (0 tr. minut), 2. Preussová (Něm.) -35,7 (1), 3. Basergaová (Švýc.) -43,1 (0), 4. Michelonová (Fr.) -1:17,3 (1), 5. Skottheimová (Švéd.) -1:24,8 (0), 6. Gandlerová (Rak.) -1:27,2 (1), ...11. Voborníková -1:53,0 (0), 16. Jislová -2:59,2 (1), 50. Otcovská -5:03,0 (2), 78. Charvátová (všechny ČR) -7:03,2 (6). Průběžné pořadí (po 10 z 21 závodů): 1. Preussová 674, 2. Jeanmonnotová 573, 3. E. Öbergová (Švéd.) 481, 4. Minkkinenová (Fin.) 409, 5. Simonová (Fr.) 395, 6. Michelonová 367, ...15. Davidová (ČR) 223, 38. Voborníková 90, 49. Jislová 64, 59. Charvátová 34, 78. Otcovská 9.