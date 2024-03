‚Vůbec tomu nemohu uvěřit.‘ Voborníková si řekla dost a v Holmenkollenu zajela životní výsledek

Český biatlon si připsal nejlepší výsledek v letošní sezoně. Pátým místem ve vytrvalostním závodě Světového poháru se o něj v Norsku postarala třiadvacetiletá Tereza Voborníková.

„Vůbec tomu nemohu uvěřit, protože letos se mi žádný individuál nepovedl tak, jak bych si přála. Spíš to byl vždy výbuch a to platí i o loňské sezoně, že se mi v takovém závodě vůbec nedařilo. Řekla jsem si, že už toho je zkrátka dost,“ svěřila se Radiožurnálu Sport několik minut po projetí cílem Tereza Voborníková, které přitom na slavný Holmenkollen neodlétala v ideálním rozpoložení.

„Po mistrovství světa jsem byla nachlazená, nemocná a byla jsem z toho unavená. Vůbec jsem nevěděla, jak na tom budu, ani příprava nebyla taková, jakou bych si přála. V Česku se nedalo nikde lyžovat, tak jsem dělala, co mohla. Jsem hrozně ráda, že i jak jsem se připravovala doma, tak jsem to tady zúročila,“ popisovala Voborníková.

Oblíbené místo

Žádná ze 84 biatlonistek nezasáhla všech dvacet terčů a tak Tereza Voborníková patřila mezi vůbec nejúspěšnější střelkyně. Navázala tak na dosavadní nejlepší výsledek z minulé sezony, kdy byla na stejném stadionu ve sprintu šestá.

„Pro mě je to neuvěřitelné. Loni jsem tu poprvé byla na ceremoniálu, tak je tohle asi můj nejšťastnější areál a jsem ráda, že jsem to já, kdo to letos prolomil. Doufám, že ostatní na to navážou v dalších závodech,“ doplňuje dvojnásobná juniorská mistryně světa z roku 2022, která jasně ukázala, že se ve svých 23 letech už dokáže rovnat i s absolutní světovou elitou.