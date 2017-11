Těšit jsem se začal před týdnem, říká skip Snítil. Curlery čeká mistrovství Evropy i boj o olympiádu

„Vlastně jsem dlouho nevěděl, jestli se mám na mistrovství Evropy těšit. Začal jsem se těšit až minulý týden,“ říká český reprezentant Jiří Snítil.

Sám pracuje v příspěvkové organizaci na Praze 3, ale když se začne mluvit o curlingu, má jasno. Jako skip českého národního týmu povede mužskou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství Evropy v divizi B, ze kterého se Češi pokusí postoupit na mistrovství světa do USA.

„Tahle sezona už pro mě opět byla o totálním nasazení. Curling, curling, nic než curling. Potřebujeme vyhrát všechno, co tam přijde, a chceme jet do Vegas. Mistrovství světa ve Vegas je něco, co člověk chce hrát,“ zasní se zkušený skip českého týmu.

Málokterý evropský tým se curlingu věnuje profesionálně, a tak i atmosféra na evropském šampionátu je jiná než na velkých turnajích.

„Není to o tom, že uvidím hráče a rozhodčí, se kterými se znám. Je to komunita lidí, na které se člověk těší, když je vídá deset let. Ale na olympijské kvalifikaci je atmosféra od začátku hustá. Všichni mají ambici vyhrát,“ srovnává.

Kvalifikace na zimní olympijské hry čeká český tým už týden po skončení mistrovství Evropy.

„U nás se říká: ‚Světovým šampionem jsi rok, olympionikem celý život. Jestli letos vyhraješ mistrovství světa, příští rok tě někdo překoná. Ale jestli se zúčastníš olympiády, je to něco, co s tebou zůstane celý život,“ vysvětluje kanadský trenér národního týmu Brad Askew.

Olympijská kvalifikace se navíc koná v domácím prostředí. Celý turnaj začne na hokejovém stadionu Košutka v Plzni 5. prosince.