Pryč ze švédské tmy. Vedle počasí trápily českou biatlonovou reprezentaci i výsledky

Biatlonisté si v posledních dnech mnoho světlých chvil neužili. A nejde ani tak o výsledky - ve švédském Östersundu se v tomto období rozední jen na pár hodin, a i proto jsou závodníci rádi, že Světový pohár na severu končí. Tedy alespoň většina z nich. Östersund/Švédsko 12:50 4. prosince 2017

„Já se tmy nebojím, to je v pohodě. To jsou takoví ti, co se bojí každého keře (smích). To já nejsem,“ řekl pro Radiožurnál Šlesingr. Každé ráno tu vstával za tmy, už odpoledne by bez umělého osvětlení netrefil ani terč, ani tak Michala Šlesingra po dlouhých večerech neopouští dobrá nálada. Ne, že by snad ostatní trpěli depresemi z nedostatku světla, ale Tomáš Krupčík s Ondřejem Moravcem se na cestu jižním směrem těší.

„Tohle fakt nemám rád. Tím že, tu jsme trochu déle, přijeli jsme ještě před závody, to tady v té tmě není nic příjemného pro Středoevropana,“ přiznal Krupčík. „Se těším až odtud ‚vypadneme‘. Doufám, že v Hochfilzenu bude pěkné počasí,“ dodal s úsměvem Moravec.

Spolu s ním snad přijdou také o něco lepší výsledky a příští zastávka bude alespoň trochu světlejší ve více ohledech. Závody v Östersundu ukázaly, že bez zdravé Gabriely Koukalové nemusí každý Světový pohár končit tak pohádkově jako naprostá většina těch z minulé sezony.

„Snažíme se svou práci dělat co nejlépe, samozřejmě ne vždy se vše povede. Měli jsme spoustu trablů, ale je to sport. Myslím si, že máme sportovce, kteří dokáží zajet dobré výsledky a je potřeba, aby se to povedlo v tu pravou chvíli. Lidi se namlsají, zvyknou si a myslí si, že je to standardní a běžné, ale ono to tak běžné není. Myslím si, že se trochu vytratilo to vážení si výsledků,“ říká šéftrenér Ondřej Rybář před cestou do Hochfilzenu, kde začne další díl Světového poháru v pátek.