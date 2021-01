Biatlonista Krupčík se vrací do Světového poháru, část karantény strávil v hypoxickém pokoji

Tomáš Krupčík je velkým milovníkem poezie, takže by možná kdekdo čekal, že nudu v karanténě zabíjel právě básněmi. Tentokrát na ně ale nebyl čas.

„Četba moc nebyla. Neměl jsem úplně striktní karanténu, třeba na trénink jsem se pohyboval sám, když jsem se jel projet na Jizerky. V druhé půlce už jsme trávili čas v hypoxických pokojích,“ popsal Krupčík Radiožurnálu.

Aby nic neponechal náhodě, na pár dní se přestěhoval na základnu Českého biatlonu v Jablonci. Do pokoje, ve kterém i v noci ve spánku dýchal o něco řidší vzduch, podobný tomu ve vyšší nadmořské výšce v Anterselvě.

„Na pohled by ho člověk nerozeznal od obyčejného pokoje, ale je to napojené na nějakou vzduchotechniku. Takže je tam vzduch, který je chudší na kyslík, než je běžné v atmosféře. Je to relativně nepříjemné, člověk se úplně dobře nevyspí, ale dá se to zvládnout. Dá se i konkrétně nastavit nadmořská výška, kterou to simuluje,“ říká s předstihem aklimatizovaný Tomáš Krupčík.

Návrat do Světového poháru prožije ve vytrvalostním závodě mužů, který začne v Südtirol aréně v pátek ve 13.15.